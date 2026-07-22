Ramona Lenz

Redakteurin Regionalredaktion Feldbach

Jahrgang 1995. Geboren und aufgewachsen in der Südoststeiermark. Auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung, angetrieben von meiner Begeisterung für das Schreiben und mit dem Wunsch, über Themen zu berichten, die die Menschen in unserer Region bewegen, kam ich im Sommer 2022 als „freie Mitarbeiterin“ zur Kleinen Zeitung. Nach einem halben Jahr voller spannender Termine wurde ich im Dezember 2022 festes Mitglied des Redaktionsteams in Feldbach.