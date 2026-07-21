Die Geschichte des Pop-ups „Pizza al Tende“ aus Paldau begann mit der Suche nach der perfekten Pizza. „Als Kind war ich oft mit meiner Familie in Italien im Urlaub. Dort habe ich meine Liebe zu Pizza entdeckt“, erzählt Betreiber Felix Semikin.

Vor allem der Geschmack seiner Lieblingspizza, der klassischen Margherita, blieb ihm aus den Urlauben in Erinnerung. „Ich habe das bei uns nirgends gefunden, also dachte ich: ‚Dann mache ich das selber‘“, so der 33-Jährige.

Knusprig und leicht

Am Pizzateig und dem idealen Teig-Belag-Verhältnis tüftelte Semikin daraufhin Tag und Nacht. „In meiner Freizeit habe ich viele YouTube-Videos geschaut und so lange experimentiert, bis die Basis passte.“ Das Ergebnis: eine Pizza, die laut Semikin „an neapolitanische Leichtigkeit und römische Knusprigkeit“ erinnert.

Vor 15 Jahren begann Felix Semikin, am Pizzateig zu tüfteln. Sein Geheimnis für den guten Geschmack: Der Teig reift lange und es wird italienisches Weizenmehl verwendet © Privat

Im Sommer 2024 startete der Paldauer dann mit einem Zelt und einem mobilen Steinofen die Pop-up-Pizzeria beim Sparmarkt in Saaz. „Daher der Name ‚Pizza al Tende‘ – ein Wortspiel mit dem italienischen Wort für Zelt“, schmunzelt er.

Semikin mit seinem mobilen Pizzaofen im Hintergrund © Privat

Pizza als Erlebnis

Mittlerweile entwickelte sich „Pizza al Tende“ zu einem gefragten Catering-Service für Eventveranstalter, Firmenfeiern, Hochzeiten und andere Familienfeste. Waren es im Gründungsjahr noch sechs Events, sorgt Semikin heuer bei rund 50 Veranstaltungen mit seiner Pizza für das leibliche Wohl der Gäste. „Pizza ist für uns kein Street-Food, sondern ein Produkt, das man bewusst genießen soll. Wir servieren sie deshalb auf Porzellantellern.“

Zur Wahl hat er rund 30 verschiedene Pizzavarianten, aus denen die Kunden in der Regel sieben bis neun Sorten für ihre Veranstaltung aussuchen. Besonders beliebt sind, so Semikin, vor allem die Klassiker: Salami, Prosciutto und Margherita. Derzeit ist er mit dem Pop-up beim „Sunnockan“ in Gnas, das bis 10. August jeden Montag stattfindet, dabei.