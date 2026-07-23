Julia Schuster

Teamleiterin Regionalredaktion Feldbach

Jahrgang 2001, geboren und aufgewachsen in der Südoststeiermark. Schon während des Journalismus-Studiums in Graz als Freelancerin bei der Kleinen Zeitung angedockt. Nach Erfahrungen unter anderem bei der Investigativ-Rechercheplattform Dossier und bei dem Lifestyle-Magazin Cosmopolitan in Hamburg seit 2022 fixer Bestandteil der Regionalredaktion in Feldbach. Vom Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ als „Rookie“ bei den besten „30 unter 30“ ausgezeichnet. Brennt für Geschichten, die das unmittelbare Umfeld der Südoststeirerinnen betreffen.