Mittlerweile fahren auch die Kinder von Sonja und Rene Hirschmugl – Annika und Hannes (links am Bild) – auf der Kutsche mit © Biedermeierfest Bad Gleichenberg
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Biedermeierfest Bad Gleichenberg
Sonja und Rene Hirschmugl: „Das Kaiserpaar sind wir das ganze Jahr“
Interview. Seit zehn Jahren regieren am Biedermeierfest in Bad Gleichenberg Kaiserin Sonja und Kaiser Rene Hirschmugl. Was zu dieser Rolle alles dazugehört, ob sie schon einmal mit einem „Putsch“ konfrontiert waren und wovon sie am nächsten Tag „Spatzen haben“.