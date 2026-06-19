Mittlerweile fahren auch die Kinder von Sonja und Rene Hirschmugl – Annika und Hannes (links am Bild) – auf der Kutsche mit
Mittlerweile fahren auch die Kinder von Sonja und Rene Hirschmugl – Annika und Hannes (links am Bild) – auf der Kutsche mit © Biedermeierfest Bad Gleichenberg

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