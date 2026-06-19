Sonja und Rene Hirschmugl: „Das Kaiserpaar sind wir das ganze Jahr“

Interview. Seit zehn Jahren regieren am Biedermeierfest in Bad Gleichenberg Kaiserin Sonja und Kaiser Rene Hirschmugl. Was zu dieser Rolle alles dazugehört, ob sie schon einmal mit einem „Putsch“ konfrontiert waren und wovon sie am nächsten Tag „Spatzen haben“.