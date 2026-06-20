Als Versuchskaninchen entpuppt sich der untere Kurpark Bad Gleichenberg dieser Tage. Bunte Liegestühle laden zum Verweilen ein, drei Solarleuchten erhellen den Park bei Nacht und dienen tagsüber als Skulptur.

Dahinter steckt Lichtkünstler Anton Schnurrer aus Straden. Seine Idee zur Belebung des Kurparks befindet sich bis Ende Juli in einer Testphase. Er kommt jeden Tag und beobachtet, wie die Menschen darauf reagieren: „Die Leute sind sehr interessiert, die Liegestühle sind immer besetzt.“ Sollte sein Projekt durchgewunken werden, brauche es zwischen 50 und 60 Leuchten, um eine optische Wirkung zu erzielen. Und in Boxen, die an den Eingängen des unteren Kurparks stehen sollen, würden dann bei Regen oder über Nacht die Liegestühle verstaut werden.

Zonen mit unterschiedlichem Nutzen

Der Hintergrund: „Wir wollen den Park noch stärker strahlen lassen“, erklärt Jörg Siegel, Geschäftsführer der SHR-Gruppe, zuständig für die Entwicklung des Kurparks. Wie berichtet, hat im Vorjahr das millionenschwere Großprojekt „Revitalisierung Kurpark“ gestartet. Im Zuge dessen will man den Kurpark in Zonen einteilen und diesen unterschiedlichen Nutzen zuschreiben. Etwa gilt die Sternenallee als eine solche Zone, in einer anderen soll eine Hundewiese installiert werden. Und die Grünfläche im unteren Kurpark soll eben Menschen jeden Alters einladen, sich im Park zu treffen.

Wo man sich einig ist: „Hauptkunstgeber ist der Park mit seiner 190-jährigen Geschichte.“ Demnach sollen die lichtverschmutzungsarmen Seedpod-Lampen etwas Demütiges und Fruchtbares austrahlen und nicht der Natur die Schau stehlen.

Ob das Projekt im Laufe von 2027 Realität wird, ist eine Entscheidung der Eigentümer. Ein Großteil des Kurparks gehört der Kurhaus Bad Gleichenberg GmbH, die im Eigentum der Familie Müller liegt und von der SHR-Gruppe betrieben wird.