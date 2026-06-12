Lautes Motorsägengeheul hallt am Freitagvormittag über den Schlossberg in Bad Gleichenberg. Zwei Fahrradfahrer drehen etwas genervt und kopfschüttelnd an der Straßensperre wieder um. Einige Golfer blicken kurz Richtung Schlossstraße, lassen sich aber nicht weiter von den Baumarbeiten stören. 40 große Rosskastanien sollen entlang der Straße Richtung Friedhof gefällt werden.

Es gehe vor allem um die Verkehrssicherheit bei der Rodung der Kastanienallee © KLZ / Jonas Rettenegger

Rodung von Kastanienallee sorgt für Unmut

Ein Umstand, der bei einigen Bad Gleichenbergern für Unmut sorgt: „Es kann nicht sein, dass die Bäume da so lange stehen und jetzt plötzlich alle weg müssen.“

Auch ein steiermarkweit tätiger Baumsachverständiger wurde von Gleichenberger Kunden auf das Fällen hingewiesen. Ihn stört dabei vor allem der Zeitpunkt: „Es ist gerade Brutzeit und Aufzuchtzeit bei Fledermäusen, sie und wir brauchen diese Bäume für das Ökosystem.“ Der Sachverständige stellt auch die Frage auf, ob das Roden der Allee überhaupt notwendig sei.

Gutachten empfiehlt Fällen des Baumbestandes

Die 40 Bäume im Besitz der Gemeinde Bad Gleichenberg kommen allerdings weg, wie Bürgermeister Michael Karl erklärt. „Wir wollten die Bäume nur stutzen und haben das an einen externen Förster übergeben. Dieser hat bei der Arbeit gemerkt, dass durch mögliches Umstürzen Gefahr im Verzug ist. Deshalb müssen wir die Kastanien fällen“, so Karl.

Bürgermeister Michael Karl sieht in der Rodung eine Notwendigkeit © KLZ / Jonas Rettenegger

Im Gutachten spricht der örtliche Baumsachverständige von ausgeprägten Stammhöhlungen, stark reduzierten Restwandstärken, fortgeschrittener Fäule und zusätzliche, vom Boden aus nicht erkennbare Schadstellen im Kronenbereich. Der Großteil der Allee sei betroffen. Daher bestehe akuter Handlungsbedarf: „Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit sind entsprechende Maßnahmen erforderlich, welche in der Entfernung des Baumbestandes bestehen.“

Sorge vor Unwetter und Sturm

Im Gemeindevorstand nahm man sich diese Empfehlung zu Herzen und lässt nun die 40 Kastanien fällen. „Sobald man so ein Gutachten bekommt, muss man handeln. Und ich glaube jeder kennt die aktuelle Wetterlage im Bezirk“, erläutert Karl. Tatsächlich sorgte erst in der Nacht auf Donnerstag ein Sturm im Bezirk für zahlreiche umgestürzte Bäume.

Mit dem Sommer kommen zudem mehr Golfer und eine Baustelle an der B 66 dürfte demnächst für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen. Vor allem auch aufgrund dieser Entwicklungen betont der Bürgermeister: „Wenn ein Baum umfällt und was passiert, haften wir. Das wollen wir nicht riskieren.“