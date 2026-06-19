Vor seinen Anrufen ist seit mehr als zwei Jahrzehnten kaum jemand sicher. Jetzt hat sich der gebürtige Lavanttaler Gernot Kulis wieder einmal einen Spaß mit seiner Heimat erlaubt. Als legendärer „Ö3-Callboy“ griff er dieses Mal zum Hörer und landete im Kärntner „Lofntol“ – mit dem Ziel, die Geduld eines Pool-Besitzers ordentlich auf die Probe zu stellen.

Wasserknappheit

In seinem neuesten Scherzanruf gibt sich Kulis als Mitarbeiter der Stadtwerke Wolfsberg aus. Die angeblich schlechte Nachricht: Das neue Wasserverordnungsgesetz ist in Kraft getreten und speziell Pool-Besitzer seien davon betroffen. Der Mann am anderen Ende der Leitung müsse seinen Pool deshalb umgehend wieder entleeren. Grund dafür ist die Wasserknappheit. Ein Techniker werde bald vorbeikommen und alles Weitere veranlassen. Spätestens als Kulis erklärt, dass das Wasser nämlich dringend benötigt werde, weil der Bürgermeister sein Auto waschen müsse, ist die Empörung groß. „Sowas Deppertes hab ich ja überhaupt noch nie gehört.“ Danach legt der Lavanttaler auf.

Das Reel des Scherzanrufs veröffentlichte Kulis am Donnerstag auf Facebook. Bis Freitagnachmittag wurde der Clip bereits fast 160.000 Mal aufgerufen. Der Pool blieb am Ende natürlich voll. Bei dem Anruf ist dem Pool-Besitzer sicher heiß geworden und so war die Abkühlung im Wasser wohl mehr als willkommen.