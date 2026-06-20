Seit knapp zehn Jahren steht André René Hartl (25) aus Mittertrixen im Bezirk Völkermarkt als Schlagersänger alleine auf der Bühne. Das änderte sich an jenem Tag, als er Michael Bacak (23) aus Dobl-Zwaring in Graz Umgebung kennenlernte. „Ich habe Michael voriges Jahr im März über Social-Media kontaktiert. Am ersten Tag haben wir bereits telefoniert und danach haben wir uns ein paar Tage lang geschrieben“, erinnert sich Hartl zurück, der neben seinem Schlagerdasein als Hausbetreuer tätig ist.

Nur wenige Tage später gab es das erste persönliche Treffen in Graz. „Wir sind spazieren gegangen und hatten wirklich tolle Gespräche“, erzählt Bacak, der als Pflegeassistent arbeitet, von den Anfängen. So schnell das erste Treffen kam, kamen auch die ersten Liebesbekundungen. „Am 5. April hab ich Michael gesagt, dass ich ihn liebe. Von da an war es auch offiziell“, sagt Hartl mit einem Schmunzeln. Bis zum 18. Dezember führte das Liebespaar eine Fernbeziehung, denn Bacak musste noch seine Ausbildung zur Pflegeassistenz in der Steiermark abschließen. Seitdem ist er „stolzer Kärntner“ und lebt zusammen mit Hartl in Mittertrixen.

Offiziell ein Ehepaar © Christopher Polesnig

Einen offiziellen Antrag gab es nicht im klassischen Sinne. „Wir waren in der Shoppingcity Seiersberg unterwegs und haben uns ein paar Verlobungsringe angeschaut. Bei einem Juwelier haben wir ein paar Ringe ausprobiert und uns gleich in ein Paar verliebt. Daheim haben wir dann ein Foto davon gemacht und waren somit offiziell verlobt“, erzählen die beiden Frischvermählten.

Mit der Kutsche ging es ab ins traute Heim © Christopher Polesnig

Der Tag der Hochzeit fiel auf den 06.06.2026, denn „das Datum kann man sich gut merken und ein Samstag war es auch“. Nur zu zweit ging es ins Standesamt Völkermarkt. „Für uns war es ein großer Tag, den wir bewusst für uns nehmen wollten. Es geht ja auch um uns beide und das haben wir gefeiert. Es war wunderschön und einfach perfekt“, so Michael Bacak, der den Nachnamen Hartl von seinem Ehemann übernommen hat. Anschließend wurden sie mit einer Kutsche nach Hause gebracht und haben dort den Tag gemeinsam ausklingen lassen. Weniger ruhig war die Reaktion auf Social-Media, denn ihr Foto hatte innerhalb von zwei Tagen über 2.300 Likes und hunderte Kommentare.

André schätzt vor allem die ehrliche, fürsorgliche und loyale Art von Michael – der wiederum liebt den Zusammenhalt und die Unterstützung, die ihm sein Ehemann entgegenbringt. Doch auch in der Musik harmonieren sie miteinander: „Michael kam durch mich zum Schlager. Aus Spaß haben wir ein paar Videos auf Social-Media gemacht, die gut angekommen sind.“

Dass der Juni ein besonderer Monat für ihre Beziehung ist, zeigen auch zwei weitere Höhepunkte. Am 19. Juni erscheint ihr neues Album „Zwei Herzen – ein Takt“. Zeitgleich dazu wird auch ein offizielles Musikvideo zum Song „Summer Nights“ veröffentlicht. Den Abschluss dieses ereignisreichen Monats bildet am 26. Juni die Albumpräsentation in der Tenne Krumpendorf, wobei die neuen Songs ab 20 Uhr präsentiert werden.