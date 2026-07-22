Petra Mörth

Redakteurin Regionalredaktion Lavanttal & Völkermarkt

Steirerin mit irischen Wurzeln, die sich Kärnten zur Wahl-Heimat gemacht hat. Nach freier Mitarbeit bei der Tageszeitung „o.k. Kärnten“ in Klagenfurt viele Jahre lang Redaktionsleiterin bei der „Kärntner Woche“ im Lavanttal. Seit 2019 Redakteurin bei der „Kleinen Zeitung“ im Regionalbüro Wolfsberg/Völkermarkt. Beobachtet die Politik in Unterkärnten - vor allem die Stadtpolitik in Völkermarkt. Interessiert sich aber auch für regionale Wirtschaft, Gesellschaft und Sport - weniger für Kultur.