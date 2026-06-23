Nach der Revitalisierung des ehemaligen Hotels Obir in Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela mauserte sich der frühere Schandfleck zu einem neuen Zentrum der rund 2200 Einwohner zählenden Südkärntner Marktgemeinde. Der neue Eigentümer Richard Piroutz baute nach dem Erwerb der Liegenschaft im Jahr 2023 die ehemaligen 48 Zimmer auf vier Etagen zu barrierefreien Wohnungen um. Anschließend schuf Piroutz im Erdgeschoß des früheren Beherbergungsbetriebes mehrere neue Geschäftsflächen, für die er die Polizeiinspektion Bad Eisenkappel und die Raiffeisenbank Bad Eisenkappel als erste Mieter gewinnen konnte.

Die neue Polizeiinspektion Bad Eisenkappel nimmt am 24. Juni ihren Betrieb auf © Petra Mörth

Nur mehr EDV und Internet fehlen

„Für die Polizei werden im Erdgeschoß Räumlichkeiten mit einer Fläche von rund 220 Quadratmetern mit einem separaten Eingang in Richtung Hauptplatz samt einer Garage adaptiert“, berichtete Piroutz in einem früheren Bericht der Kleinen Zeitung. Die mittlerweile fertiggestellte Dienststelle mit mehreren Bürokanzleien, einem Parteien- und einem Sozialraum sowie Sanitärräumlichkeiten befindet sich auf dem neuesten Stand. „Beim Eingang wird es eine Sicherheitsschleuse geben“, sagte bereits Polizeiinspektionskommandant Wolfgang Durchschlag, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen mit dem gesamten Inventar während des laufenden Dienstbetriebes vom alten Standort in einem Wohn- und Geschäftsgebäude gegenüber dem Gemeindeamt übersiedelte.

„Am Vormittag des 24. Juni werden noch die EDV und das Internet angeschlossen. Zu Mittag gehen wir dann mit der neuen PI Bad Eisenkappel in Betrieb“, freut sich Durchschlag.

Eigentümer Richard Piroutz, Arno Martl (Landespolizeidirektion Kärnten), Kommandant Wolfgang Durchschlag und Gerhard Kofler (Landespolizeidirektion Kärnten; von links) nach dem Unterzeichnen des Mietvertrages heuer im Jänner © Petra Mörth

Die Raiffeisenbank mietet sich auf rund 140 Quadratmetern mit straßenseitigem Eingang angrenzend an die Polizei ein – mit einer Selbstbedienungszone auf dem modernsten Stand sowie Räumlichkeiten für die persönliche Beratung der Kunden. „Unser Wunsch war es, eine zeitgemäße Filiale im Hinblick auf Barrierefreiheit und Wohlfühlatmosphäre zu errichten“, sagte auch schon Karl Schnögl gegenüber der Kleinen Zeitung, der mit seinem Kollegen Gerhard Wolf die Raiffeisenbank Eberndorf als Vorstandsdirektor leitet, zu deren Filialnetz die bisher am Hauptplatz 16 gelegene Bankstelle gehört. Die regionale Genossenschaft investiert rund 150.000 Euro in die neuen Räumlichkeiten.

Während des Umzugs bleibt die bestehende Filiale noch einschließlich bis 28. Juni geschlossen. „Derzeit laufen zwar noch die Arbeiten, aber bis 29. Juni sollte alles fertig sein“, nennt Schnögl den Eröffnungstermin.

Der Eingang zur neuen Filiale der Raiffeisenbank Bad Eisenkappel, die am 29. Juni eröffnen wird © Petra Mörth

Café für die dritte Geschäftsfläche geplant

Mit Zahlen hielt sich Piroutz schon in der Vergangenheit zurück, sowohl was die Anzahl der Wohnungen oder die Mietkosten als auch die Kauf- oder Investitionssumme für das Gebäude angeht. Bezüglich der dritten Geschäftsfläche verrät der Eigentümer zum jetzigen Zeitpunkt auch nur so viel: „Diese wird gerade für ein Café fertiggestellt“, sagt Piroutz.