Sie wäre groß, sie wäre multifunktional – und sie wäre allen voran eine Sport- und Eventarena, wie es sie so noch nirgendwo auf dieser Welt gibt. Die Rede ist von der „Arena Austria“, bei der der Konjunktiv noch angebracht ist: Aktuell gibt es erst einen (baufertigen) Entwurf, an dem Kurt Zöchling schon weit vor der Pandemie begonnen hat, zu arbeiten. Diesen hat er bis jetzt zur Baureife ausgearbeitet. Die Eckdaten: Seine Sport- und Veranstaltungsarena soll Sommer- und Wintersportarten aller Art sowie kulturellen und sportlichen Großereignissen eine Bühne sowie 60.000 Menschen einen Platz bieten – an 365 Tagen im Jahr.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat der in seinen Augen dringenden Notwendigkeit eines neuen Stadions in der jüngsten Vergangenheit oft Ausdruck verliehen. In diesem Windschatten erhalten Zöchlings Pläne nun mehr Aufmerksamkeit – tatsächlich war er sowohl beim Österreichischen Fußballbund als auch beim Österreichischen Skiverband Ski Austria bereits mit seinen Plänen vorstellig. „Meine ersten Kontaktpersonen waren Präsident Josef Pröll und Teamchef Ralf Rangnick. Sie beide haben ermöglicht, dass ich das Projekt in einem Vortrag vorstelle“, sagt Zöchling. Das Feedback sei positiv gewesen – auch jenes von Ski-Austria-Präsidentin Roswitha Stadlober. „Sie hat zwei Wünsche geäußert: Dass die Skisprungschanze im windigen Wien entsprechend sicher ist und dass es auch für junge Talente eine Trainingsmöglichkeit gibt.“ Das sei gewährleistet, versichert Zöchling.

Bundeskanzler Stocker: „Sehen das Bedürfnis“

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat sich kürzlich bei der Fußball-WM in den USA dem Bau eines neuen Stadions betreffend gesprächsbereit gezeigt. „Wir sehen natürlich das Bedürfnis, eine Spielstätte zu haben, die den modernen Anforderungen entspricht. Wir verschließen uns dem in keiner Weise.“ Man werde eine Lösung finden, betonte Stocker, verweist natürlich aber auf knappe Budgets. Bei seinem Projekt würden sich die reinen Baukosten auf 700 Millionen Euro belaufen, sagt Zöchling: „Ich glaube nicht, dass das an der Finanzierung scheitern wird. Man würde genügend Privatinvestoren bekommen, wenn der politische Wille dahintersteckt.“

Der Fußball stünde bei dieser Arena im Mittelpunkt. Aber längst nicht nur: Zwei Skisprungschanzen, auf deren Vorbau auch Ski- und Snowboardrennen möglich sein sollen, sind ebenso geplant. Eishockey, American Football, Biathlon – all das soll möglich sein. Auch das „Drumherum“ ist mitgedacht: Hotellerie, Gastronomie, Shops, Nightlife und ein Austria-Sportmuseum sollen zum Verweilen einladen. Ein Dach ist auch eingeplant. Der Bauingenieur habe selbst bei Bauunternehmen das Projekt vorgestellt, um Feedback einzuholen, ob das Stadion so baubar wäre. „Dort hieß es: Ja.“, erzählt er. Als erstes Bauwerk dieser Art verspricht er sich nicht nur Attraktivität für Investoren, sondern auch touristisches Interesse.