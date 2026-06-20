Nicht weniger als fünf Menschen verloren heuer bereits in Kärntner Badeseen ihr Leben. Bange Szenen spielten sich auch am Abend des 19. Juni gegen 18 Uhr am St. Andräer See ab. Ein älterer Mann verlor infolge eines medizinischen Notfalls auf seiner Schwimmnudel mitten im See das Bewusstsein. „Er war ein Stück abgetrieben, versuchte weiterzukommen, was ihm aber nicht gelang“, schildert Annemarie Stojec. Diese Beobachtungen nahm die aufmerksame Mitarbeiterin bei der Kasse Nord von einem Stuhl in unmittelbarer Nähe zu ihrem Arbeitsplatz aus weiter Entfernung wahr.

Daraufhin schlug sie in Sekundenschnelle per Mobiltelefon beim diensthabenden Bademeister der Freizeitanlage St. Andräer See Alarm, der zu diesem Zeitpunkt bereits von seinem Standort aus Hilferufe von Jugendlichen am östlichen Steg registriert hatte und sich in Windeseile auf den Weg zum Unglücksort machte. „Ich rannte los und sprang ins Wasser“, erzählt Bademeister Walter Leopold, der gemeinsam mit einem als Badegast anwesenden Polizisten, der auch Rettungsschwimmer ist, den nicht ansprechbaren Mann zum Steg zog.

Wasserrettung hielt Dienstbesprechung ab

Wie es der Zufall so wollte befanden sich die Mitglieder der Einsatzstelle St. Andrä im Lavanttal der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) in diesem Augenblick nahezu vollständig vor Ort. „Wir hielten in der Fahrzeughalle unseres Stützpunktes gerade unsere jährliche Dienstbesprechung ab“, berichtet der Einsatzstellenleiter Christian Hafner, der mit 20 Kolleginnen und Kollegen ebenfalls schnell zur Stelle war. Noch vor dem Eintreffen des Notarztes leisteten sie mit Unterstützung einer zufällig privat anwesenden Intensivkrankenschwester Erste Hilfe.

Christian Hafner, Einsatzstellenleiter der Wasserrettung in St. Andrä im Lavanttal © KK/Rassinger

Danach sei der Mann dem Notarzt und der Rettung übergeben worden, die ihn seinen Informationen nach ins Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht hätten. „Wir wünschen ihm beste Genesung“, sagt Hafner, der in diesem Zusammenhang von „einem bilderbuchreifen Einsatz“ spricht, weil alle an der Rettungskette beteiligten Personen blitzschnell und richtig reagiert hätten.

Ähnlich wie anderen Gewässern komme es auch am St. Andräer See immer wieder zu „brenzligen Situationen“, in denen ohne das Einschreiten des Badesmeisters oder der Rettungsschwimmer Lebensgefahr drohen würde. „Daher appellieren wir an die Gäste, sich ganz besonders an heißen Tagen an die Baderegeln zu halten“, so Hafner. Eine dieser im Notfall lebenswichtigen Regeln besagt, dass man trotz großer Hitze nicht ohne kaltes Duschen schwimmen gehen sollte. „Außerdem ist es kein Fehler, sich eine Schwimmhilfe mitzunehmen“, rät Leopold mit Blick auf den aktuellen Einsatz.