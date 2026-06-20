„Es ist keine klassische Front, die über Kärnten zieht. Vielmehr handelt es sich um Gewitterzellen, die sich bilden und Hitzegewitter auslösen“, erklärt Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet das aktuelle Wettergeschehen in Kärnten.

Die erste Zelle trifft bereits auf den Packsattel und die Laventtaler Alpen. „Da kommen große Regenmengen mit rund 30 Litern pro Quadratmeter und Stunde zusammen. Es kann auch lokal hageln. Gleichzeitig entstehen Böen von bis zu 60 km/h“, so Zimmermann. Lokal hat der Wetterdienst sogar die rote Warnstufe ausgerufen - das ist die zweithöchste.

Am frühen Samstagabend bilden sich in ganz Kärnten lokale Gewitterzellen, einzig das Klagenfurter Becken sollte davon ausgenommen bleiben. Eine Wetterberuhigung stellt Zimmermann für 20 Uhr in Aussicht. Die Nacht verläuft trocken.

Am Sonntag ist eine ähnliche Wetterentwicklung zu erwarten.