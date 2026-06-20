Glück im Unglück hatte ein Badegast am Abend des 19. Juni am St. Andräer See, der nach einem medizinischen Notfall im Wasser das Bewusstsein verlor. Seine Schwimmhilfe verhinderte glücklicherweise ein komplettes Untergehen. „Durch die schnelle Reaktion der Kassenkraft wurden der Bademeister und unsere anwesenden Rettungsschwimmer alarmiert. Zusammen konnte der Schwimmer auf den Steg geborgen und bis zum Eintreffen des Notarztes medizinisch versorgt werden“, schreibt die Wasserrettung St. Andrä im Lavanttal auf ihrer Seite im sozialen Netzwerk Facebook. Im Einsatz standen neben dem Roten Kreuz und dem Notarzt laut dem Post 21 Wasserretter.

Der Ertrinkungsunfall ereignete sich just zu einem Zeitpunkt, als die Wasserrettung gerade ihre jährliche Dienstbesprechung abhielt.