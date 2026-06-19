„Diese Entscheidung ist uns wirklich nicht leicht gefallen, aber sie war alternativlos, wir mussten im Sinne der Sicherheit handeln“, so der zuständige FPÖ-Stadtrat Michael Schüssler. Konkret geht es um elf Birken, die gegenüber dem ATSV-Platz gefällt wurden. Dies sorgte für viele Fragen und Diskussionen in der Bevölkerung.

Hier wurden die Birken abgeholzt © Sandra Zarfl

In einer Aussendung klärt die Pressestelle der Stadtgemeinde Wolfsberg nun weiter auf: „In den letzten Monaten wurde in diesem Bereich intensiv gearbeitet: verschiedene Infrastrukturbetriebe haben Kanal, Wasserleitungen, Strom und Glasfaser erneuert oder verlegt“. Der ganze Prozess wurde von einem Baumgutachter begleitet – „am Ende gab es auch ein umfassendes Gutachten, in dem sicherheitsrelevante Schädigungen festgestellt wurden“. Dazu kam, dass viele der Birken schon vorher massiv geschwächt waren, etwa durch Käferlarven oder Mistelbefall.

FPÖ-Stadtrat Michael Schüssler © Stadtgemeinde Wolfsberg

Unterm Strich habe ein hohes Risiko bestanden, dass Äste abbrechen oder ganze Bäume umstürzen. Zwei neue Bäume seien bereits nachgepflanzt, zwei junge Bäume konnten erhalten werden. „Gleichzeitig sehen wir jetzt auch eine Chance: Wir können diesen Bereich neu planen und so gestalten, dass er langfristig stabil, ökologisch sinnvoll und für die Bevölkerung wieder ein echter Gewinn wird“, so Schüssler und weiter: „Ich weiß, dass viele befürchten, dass dort jetzt einfach eine kahle Fläche mit Wurzelstöcken bleibt. Das wird nicht passieren.“ Aktuell werde bereits die Neugestaltung des Areals geplant. Darin seien alle beteiligten Stellen eingebunden. Stückler: „Unser Ziel ist eine durchdachte, nachhaltige und ökologische Gestaltung, die langfristig funktioniert. Wir wollen einen neuen Grünraum schaffen, in dem sich die Wolfsbergerinnen und Wolfsberger über Jahrzehnte hinweg wohlfühlen.“ Die Umsetzung ist für nächstes Jahr vorgesehen.