Einigen Verkehrsteilnehmern wird es vielleicht schon aufgefallen sein: Beim Wolfsberger Rathaus ragt neuerdings eine Videokamera in die Höhe, die in Richtung des Hohen Platzes „schielt“. Was es damit auf sich hat? „Es handelt sich um ein Gerät zur Messung der Verkehrsstärke im Zusammenhang mit den geplanten Rechtsabbiegeverboten“, teilt Daniel Polsinger als Pressesprecher der Stadtgemeinde Wolfsberg auf Nachfrage der Kleinen Zeitung mit.

Noch keine Genehmigung

Um den reinen Durchzugsverkehr mit bis zu 6000 Fahrzeugen täglich an Werktagen am Hohen Platz auszubremsen, beschloss der Wolfsberger Gemeinderat bekanntlich in seiner Sitzung heuer am 23. April einstimmig, bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) Wolfsberg ein Rechtsabbiegeverbot beim Rathaus in Richtung Schwemmtratten zu beantragen. Damit sich der Verkehr dadurch allerdings nicht nur eine Straße weiter verlagert, soll das Rechtsabbiegen künftig auch in der Burgergasse verboten werden – beides vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bezirksverwaltungsbehörde befristet für 18 Monate. „Derzeit warten wir noch auf die Genehmigung der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg als zuständige Behörde. Diese veranlasst ein verkehrstechnisches Gutachten und benötigt dafür die entsprechenden Verkehrsmessungen“, erklärt Polsinger weiter.

Die mit den Geräten gewonnenen Messdaten fließen in das verkehrstechnische Gutachten ein © Petra Mörth

Laut Auskunft bei der BH Wolfsberg werden in den nächsten ein bis zwei Wochen an verschiedenen Standorten in der Wolfsberger Innenstadt Untersuchungen des Verkehrsflusses durchgeführt.