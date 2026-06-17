„Ja, es läuft“, kommentiert Diakon Michael Brugger mit einem Schmunzeln die mittlerweile rund 1,6 Millionen Aufrufe auf Instagram. Seit einigen Tagen ist der Osttiroler Diakon weit über die Bezirksgrenzen von Lienz hinaus bekannt. Auslöser dafür ist ein Reel eines deutschen Hochzeitsfotografen, das Brugger bei einer Trauung zeigt – genauer gesagt einen Ratschlag, den er dem Brautpaar mit auf den gemeinsamen Weg gibt.

„Z’ommholtn, durchholtn – und a monchmol s’Maul holtn“, lautet sein humorvolles Erfolgsrezept für eine gelungene Ehe. Offenbar trifft der Spruch einen Nerv: Mehr als 24.000 User haben das Video bereits mit „Gefällt mir“ markiert. Der Instagram-Account „wedding_records“ kommentiert dazu: „Dieser Mann hat in drei Sätzen mehr Lebensweisheit geteilt als jedes Buch. So einen Pfarrer braucht jede Hochzeit.“

Peppige Predigt

Brugger selbst stellt allerdings klar, dass die „berühmten“ Worte gar nicht aus seiner Feder stammen. Urheber des Spruchs sei der mittlerweile verstorbene Tiroler Kaplan Ludwig Penz gewesen. „Er war bekannt für seine markigen Sprüche“, erzählt der Diakon. Ganz unverändert habe er das Original aber nicht übernommen: „Ich habe den Spruch eh ein bisschen aufgeweicht.“

Der Tipp kommt bei Brautpaaren seit Jahren gut an und sorgt für Lacher in der Kirche. Brugger selbst ist seit 20 Jahren verheiratet und Vater von vier Kindern. Der 44-Jährige hat sein persönliches Erfolgrezept für eine lange Ehe offenbar gefunden. Der nun viral gegangene Videoausschnitt stammt übrigens bereits aus dem Jahr 2023. „Ich war selber überrascht, dass das jetzt online gestellt wurde“, so Brugger, der – wie er sagt – gerne „peppig und ausführlich“ predigt. Für den Erfolg auf Instagram genügten dieses Mal aber wenige Worte.