Matthias Ortner ist nicht nur Musiker, er lebt Musik. Als kreativer Kopf hinter der Band Matakustix sorgt er für Zusammenarbeiten von Pop- und Rock-Musikern, bringt Chöre dazu, schräge Töne zu singen und verpackt das Ganze auch noch in einer Show, die internationalen Maßstäben gerecht wird. Das nächste Mal übrigens am 3. Juli in der Klagenfurter Ostbucht.

Tochter liebt es

Doch nun stellte der 38-Jährige ein Video online, das keine große Show zeigt. Zu sehen gibt es nur ihn, seine Gitarre und die wenige Tage alte Tochter Marie. „Es war überhaupt nicht inszeniert. Wir saßen mit meiner Lebensgefährtin Stephanie daheim auf der Terrasse und unsere Tochter liebte es schon, wenn ich für sie im Bauch diese eine Melodie gesummt habe. Irgendwie kam dann eines zum anderen, ich legte sie auf die Gitarre und merkte, wie sehr sie dieses Lied genießt.“ Dass er just den Elvis Presley-Klassiker „Can’t Help, Falling in Love“ spielt, kommt nicht von ungefähr. „Ich kann einfach nicht anders, als diesen kleinen Menschen zu lieben”, strahlt der Musiker und stellt auch die Relationen dar: „Ich bin schon auf wirklich vielen und großen Bühnen gestanden. Aber kein Adrenalin bei einem Auftritt kann dir das geben, was es einem gibt, sein Kind erstmals in Händen zu halten.“

Darüber, dass er nun auch den ersten Vatertag feiert, hat er „bisher noch nicht viel nachgedacht. Aber seien wir bitte so ehrlich: Man kann als Vater vieles tun, aber was Mütter leisten, ist einfach unpackbar“.

Einfach nur Liebe

Dass seine kleine Tochter im Video zu sehen ist, hat ihn und Lebensgefährtin Stephanie vor der Veröffentlichung kurz zögern lassen. „Es ist ein sehr privater Moment, das wissen wir. Aber letztlich zeigt es auch einfach nur Liebe. Und es kann in dieser Zeit nie falsch sein, der Welt ein wenig davon zu geben.“