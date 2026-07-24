Thomas Cik

Leiter Kärnten-Ressort

Geboren 1983, zweisprachig aufgewachsen in Südkärnten, Studium der Rechtswissenschaften in Graz und Palma, lebt mit seiner Familie in Klagenfurt am Wörthersee. Seit 1999 für die Kleine Zeitung in unterschiedlichen Positionen und an unterschiedlichen Orten im Einsatz, zudem Lehrtätigkeit an der Universität Graz und der Universität Klagenfurt. Ab 2015 Mitglied der Chefredaktion, aktuell Leiter des Kärnten Ressorts. 2016 veröffentlichte er gemeinsam mit Heinz Stritzl, dem langjährigen Chefredakteur der Kleinen Zeitung Kärnten, das Buch „Der Zeitzeuge“. Podcast: Wöchentlich besprechen Kabarettist Thomas Maurer und Journalist Thomas Cik die wichtigsten Schlagzeilen. 2025 wurde der Podcast „Maurer & Cik“ mit dem „European Newspaper Award“ ausgezeichnet. Kärntner-Skandale wie die Affäre-Jost und die Causa Lilihill wurden in diesem Podcast-Kanal verarbeitet.