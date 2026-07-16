Jonas Binder

Visuals & Data

Wollte eigentlich Softwareentwickler werden, entdeckte dann aber die Liebe zum Journalismus. Schrieb und fotografierte ab 2014 freiberuflich für die Kleine Zeitung in der Oststeiermark. Seit 2017 fix im Team, seit 2021 als Datenjournalist auf der Suche nach Zahlen und Geschichten, die zählen. Immer hungrig nach hilfreichen Datensätzen und dankbar für Tipps.