Jonas Binder
Visuals & Data
Wollte eigentlich Softwareentwickler werden, entdeckte dann aber die Liebe zum Journalismus. Schrieb und fotografierte ab 2014 freiberuflich für die Kleine Zeitung in der Oststeiermark. Seit 2017 fix im Team, seit 2021 als Datenjournalist auf der Suche nach Zahlen und Geschichten, die zählen. Immer hungrig nach hilfreichen Datensätzen und dankbar für Tipps.
Chronik
Das Milliarden-Projekt Semmering-Basistunnel im Detail
Dossier
von Jonas Binder, Frederick Reinprecht und Katharina Maitz
Politik
Geschichte der Gewalt: Der israelisch-palästinensische Konflikt in Karten erklärt
Dossier
von Jonas Binder, Silke Ulrich und Eva Wabscheg
Politik
Vier Jahre Krieg: Der Frontverlauf in der Ukraine in Karten
Dossier
von Silke Ulrich, Jonas Binder, Günter Pichler, Eva Wabscheg und Katharina Maitz
Kärnten
Zonen, Ausbau, Volksbefragung: Der große Windkraft-Überblick für Kärnten
Dossier
von Sandra Zarfl, Uwe Sommersguter, Jonas Binder und Günter Pichler