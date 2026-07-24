Uwe Sommersguter

Leitung Wirtschaft Kärnten/Osttirol

Jahrgang 1970, geboren in Klagenfurt, aufgewachsen in Südkärnten. Studium der Angewandten Betriebswirtschaft an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Chefredakteur bei Wochenzeitungen und Monatsmagazinen, seit 2012 bei der Kleinen Zeitung. Derzeit Leitung des Wirtschaftsressorts und stellvertretender Chefredakteur Kleine Zeitung Kärnten/Osttirol. Das treibt mich an: Analysieren, verstehen, erklären, einordnen. Leser:innen Mehrwert bieten. Konstruktiv und zukunftsgewandt Lösungen suchen statt hinhauen.