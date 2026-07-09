Die Planung der 193 Kilometer langen Hochspannungsleitung von Lienz bis Obersielach ist weit vorangeschritten. Ende November soll die Feintrasse feststehen. Das sagt der Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG), der mit der Kelag-Tochter Kärnten Netz das mehrere Milliarden Euro schwere Infrastrukturvorhaben plant. Über 60 Prozent der Trasse werden im Wald verlaufen. Die fixierte Trasse, insbesondere die rund 700 Maststandorte, werden in der Folge nach UVP-Materiengesetzen wie Naturschutz und Wasserrecht detailliert untersucht. .

In vier bis fünf Gemeinden komme es bei der Trassenführung noch zu „Nachjustierungen“, sagt Projektleiter Wolfgang Hafner. Man sei bereits bei fast einem Viertel der Trassierung von der ursprünglichen Grobtrasse abgegangen und habe so „Flexibilität“ gezeigt, sagt Hafner. Klar sei, dass es zu Härtefällen und Nadelöhren kommen werde, meint Hafner gegenüber Journalisten.

APG-Projektleiter Wolfgang Hafner: „In vier bis fünf Gemeinden wird nachjustiert“ © Markus Traussnig

„Information ist das Um und Auf“

Der Vorstandssprecher der APG, Gerhard Christiner, zeigt sich mit der bisherigen Zusammenarbeit mit der Kärntner Politik sehr zufrieden: „Wir versuchen alle auf den gleichen Informationsstand zu halten.“ Das habe man aus früheren Projekten gelernt: „Nichts hintanhalten oder jemanden bevorzugen, denn das fällt einem auf den Kopf. Wir kommunizieren ganz offen.“ Information sei auch „das Um und Auf, um den Leuten Ängste zu nehmen“ – etwa vor elektromagnetischen Feldern.

Vorstandssprecher der APG Gerhard Christiner: „Wir kommunizieren ganz offen“ © Helge Bauer

„Wir werden uns Engstellen anschauen“

Christiner rechnet fix mit Einsprüchen von Gegnern – nicht zuletzt, weil der Umweltrechtsexperte Wolfgang List in Kärnten aktiv ist und sich Kärntner und Osttiroler Bürgerinitiativen enger vernetzen. „Bevor wir einreichen, will ich von allen Sachverständigen die Sicherheit haben, dass sie guten Gewissens sagen können, dass das Projekt genehmigungsfähig ist“, erklärt Christiner. Er werde „ganz sicher keine Trasse einreichen, bei der ich das Gefühl habe, die könnte zu 70 Prozent kippen“. Das betreffe insbesondere Sonderfälle wie Landskron: „Ich sage ganz offen, wir werden uns auch die Engstellen anschauen. Bevor ich mich irgendwo durchzwänge, reden wir mit den Hausbesitzern, bieten ihnen einen Deal an und kaufen ihnen das Haus ab.“ Das koste weniger als eine Trasse zu verlegen. Ein Kilometer Leitung schlage mit mehreren Millionen Euro zu Buche. Er wolle „Lösungsmöglichkeiten im Sinne der Betroffenen“ finden, verspricht Christiner.

Bessere gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen für den Bau der 380-kV-Leitung hätten sich durch neue Gesetze wie dem Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) für die APG zum Positiven verändert, sagt Christiner. „Echte Schmerzpunkte“ aus früheren Verfahren seien beseitigt worden. So habe das Thema der Magnetfelder die APG in Salzburg im Verfahren „Jahre gekostet“. Nun könne man sich an den gesetzlichen Grenzwerten orientieren – früher habe es nur Vorsorgewerte gegeben. Dazu komme das gesetzlich festgelegte übergeordnete öffentliche Interesse eines 380-kV-Lückenschlusses. Der Gesetzgeber habe „Schlupflöcher für gegnerische Anwälte“ geschlossen, glaubt Christiner. Ob dem tatsächlich so ist, bleibt abzuwarten.