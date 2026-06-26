Netzwerken, der persönliche Austausch und ein klares Bekenntnis zum Industriestandort standen beim traditionellen Sommerempfang der Industriellenvereinigung (IV) Kärnten im Werzers in Pörtschach im Mittelpunkt. IV-Kärnten-Geschäftsführerin Claudia Mischensky begrüßte die rund 250 Gäste mit einem Dank an die Unternehmerinnen und Unternehmer sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kärntner Industriebetriebe: „Gerade in herausfordernden Zeiten kommt es auf die Menschen an, die Verantwortung übernehmen, Lösungen entwickeln und mit ihrem Engagement den Erfolg unserer Industrie möglich machen.“ Die Industriellenvereinigung verstehe sich als starkes Netzwerk für Austausch und Zusammenarbeit, denn „unsere Stärke liegt im Gemeinsamen. Wir bündeln unsere Kräfte, ziehen an einem Strang und sind die Stimme der Industrie.“

„Entlastung für Unternehmer“

IV-Kärnten-Präsident Timo Springer stellte in seiner Rede die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes in den Mittelpunkt. Angesichts steigender Bürokratie, hoher Kosten und internationaler Herausforderungen brauche Österreich dringend bessere wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen. „Wenn wir Wertschöpfung, Innovation und industrielle Arbeitsplätze langfristig sichern wollen, brauchen wir Rahmenbedingungen, die Unternehmertum ermöglichen, statt es auszubremsen“, betonte Springer. Er forderte eine Entlastung der Unternehmen, schnellere Genehmigungsverfahren, wettbewerbsfähige Energiepreise sowie den raschen Ausbau der Energieinfrastruktur, insbesondere die Errichtung der 380-kV-Leitung.

Gleichzeitig hob Springer die Stärke der Kärntner Industrie hervor: „Kärnten ist weit mehr als ein attraktiver Lebensraum. Kärnten ist ein bedeutender Industrie- und Innovationsstandort. Kärnten ist Industrieland.“ Im Rahmen des Sommerempfangs würdigte Springer zudem das 25-jährige Jubiläum von Geschäftsführerin Claudia Mischensky