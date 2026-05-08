Ida Stoegerer hielt gleich am Vormittag ein Plädoyer für „mehr weibliche Perspektiven und die Umwandlung unserer Denkmuster“: „Die Vielfalt der Frauenstimmen potenziert unsere Lösungen. Ändern sich unsere Handlungen, ändert sich die Realität“, so die Beraterin und Autorin, die anschließend mit Infineon-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka und Uni-Rektorin Ada Pellert ins Gespräch kam.

Stoegerer ist eine der Hauptreferentinnen auf der Future Expo, der Zukunftsmesse, die das Kärntner Business Frauen Center (BfC) bereits das zweite Mal in Klagenfurt organisiert hat und die noch bis Freitag, den 8. Mai, dauert. BfC-Geschäftsführerin Daniela Stein will „Mut machen, neue Wege zu gehen und innovative Ansätze zeigen, die die Handschrift von Frauen tragen“. Darüber, dass Frauenherzen anders schlagen, sprach Kardiologin Anna Rab. Katharina Haiden-Fill, Vizepräsidentin der Notariatskammer Kärnten, empfahl die „bewusste Gestaltung von Rechten in Beziehungen und Familie“.

Auch als Netzwerk-Event ist die Expo gedacht. Als Aussteller sind unter anderem die Kärntner Sparkasse, die Wiener Städtische, das Kärnten Museum, Treibacher, Andritz, das Hotel Hochschober, die Kelag, Elky Matratzen, das Wifi, die Uni Klagenfurt oder der Personalvermittler für Privathaushalte, Mary Poppins, vertreten.

Für sehr qualifizierte Ruhepausen sorgt der Stand von Brain Light, einem deutschen Unternehmen, das Massagesessel bzw. -wannen anbietet, die zehnminütige „Traumreisen aus Licht, Ton, Musik und einer wohltuenden Massage“ ermöglichen. Future Expo eben.