Es ist nicht ungewöhnlich, dass in einem Unternehmen der Mitarbeiter ein besseres Auto steuert als der Chef persönlich. In der Kärntner Politik hingegen war der teuerste Bolide bisher immer dem Landeshauptmann vorbehalten.

Peter Kaiser ließ sich mit einem BMW 750e xDrive Limousine G70 XB1 (ein Neuwagen kostet rund 126.000 Euro) von Termin zu Termin chauffieren. Dieses Hybrid-Modell stünde nach dem Wechsel an der Spitze des Landes eigentlich Daniel Fellner zu. Er wollte aber sein „altes“ Dienstauto, einen BMW X5 xDrive50e (rund 105.000 Euro), behalten – und seinen Chauffeur ebenso. „Aus Gewohnheit“, wie Fellner sagt.

Den Dienstwagen und den Chauffeur des früheren Landeshauptmanns hat Peter Reichmann „geerbt“, ohne sich darum bemüht zu haben. Er wird ihn nutzen, bis der Leasingvertrag abläuft. Und Neo-Regierungsmitglied Marika Lagger-Pöllinger hat das Auto und den Chauffeur von Reichmann übernommen. Auch alle weiteren Regierungsmitglieder sind mit den BMW X5 xDrive50e-Hybrid-Modellen unterwegs.

60.000 Kilometer im Jahr

Für diese Fahrzeuge gibt es gute Konditionen über die Bundesbeschaffungsagentur, wo auch andere Bundesländer ihre Dienstautos bestellen. Leasing- und Wartungskosten betragen jährlich zwischen 13.500 und 19.200 Euro. Der Politiker-Job verlangt es, dass die Damen und Herren meist nicht in der Stadt, sondern überland im Einsatz sind. Folglich muss von Elektro- auf Verbrennungsmotor umgeschaltet werden, reine E-Varianten wären daher nicht möglich. Zwischen 40.000 und 60.000 Kilometer spulen die Volksvertreter laut Auskunft des Landes jährlich ab.

Der BMW X5 hat eine elektrische Reichweite von rund 97 Kilometern und der BMW 750e Limousine von rund 79 Kilometer. Im Zuge der Umsetzung des Bundesgesetzes über die Beschaffung und den Einsatz sauberer Straßenfahrzeuge werde die Dienstflotte künftig klimafreundlicher werden, betont das Land auf Anfrage. Nach einem Jahr oder 60.000 Kilometern werden die Fahrzeuge getauscht.

Scheider verzichtete auf Tausch

Auch die Bürgermeister von Klagenfurt und Villach sind mit Dienstwagen und Chauffeuren unterwegs, die aber auch andere Tätigkeiten übernehmen. Christian Scheider hat sich für einen Audi A6 Avant (Leasingrate 1041,73 Euro pro Monat) entschieden. Er hätte den Wagen im Vorjahr tauschen können. „Wegen der aktuellen Finanzlage der Stadt“ habe er darauf jedoch verzichtet, der Leasingvertrag wurde bis 2027 verlängert. Villachs Bürgermeister Günther Albel fährt seit Jahren Skoda, elektrisch. Die monatliche Leasingrate beträgt 1088 Euro (inkl. Wartung und Reifenservice). Der Großteil der Strombetankung erfolgt über eine hauseigene Anlage.