Die Reduzierung der Abteilungen im Amt der Kärntner Landesregierung von 15 auf zehn plus Landesamtsdirektion hat auch für Unbenennungen gesorgt. So wären laut Reformplänen unter anderem die jetzt noch völlig eigenständige Abteilung Wasserwirtschaft und auch der Sport nicht mehr namentlich sichtbar gewesen. Also aus der Bezeichnung und von Türschildern verschwunden. Man würde unsichtbar gemacht, kritisierten die Betroffenen. Nach Protesten hat die Landesregierung nun adaptiert. Die Abteilung 1 hätte „Gemeinwohl, Wohnen und Innovationen“ heißen sollen und wird nun den Namen „Gemeinwohl, Wohnen und Sport“ tragen. Bei der Abteilung 3 wurde aus „Gemeinden und Sicherheit“ nun „Gemeinden, Sicherheit und Wasserwirtschaft“.

Come-Together-Termine zum Kennenlernen

„In den vergangenen Wochen sind zahlreiche wertvolle Rückmeldungen eingegangen. Diese Anregungen sind in die überarbeitete Geschäftseinteilung eingeflossen, die in der Regierungssitzung am 19. Mai zur Beschlussfassung vorgelegt werden sollen“, informierten Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) am Donnerstag die Landesbediensteten. In jeder von Veränderungen betroffenen Abteilung soll es für die Mitarbeiter dann zwei zentrale Ansprechpersonen sowie „Come-Together-Termine“ für Fragen und gegenseitiges Kennenlernen geben.