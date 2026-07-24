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Andrea Bergmann
Kärnten
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Schreibt über Landespolitik, widmet sich den Themen Pflege, Gemeinden, ländlicher Raum, Volksgruppe, Finanzen und der Kärntner Kirche.
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Gravierende Veränderungen in der zweisprachigen Seelsorge in Kärnten
von
Andrea Bergmann
Politik
Kärntner Regierungsspitze sucht Hilfe bei Stocker und Babler in Wien
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Andrea Bergmann
Chronik
Nach schwerem Erdbeben Ausnahmezustand in Kärnten
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Andrea Bergmann
Politik
Vor der Urlaubszeit will die SPÖ Daniel Fellner bekannter machen
von
Andrea Bergmann
Politik
Neuerungen im Landesdienst sorgen weiter für Debatten
von
Andrea Bergmann
Politik
Volksgruppen sollen am neuen Gesetz mitarbeiten
von
Andrea Bergmann
Politik
Schuschnig bekommt seinen Büroleiter zurück, die Koalition neue Sprecher
von
Andrea Bergmann
Politik
Ein letzter Abschied von Kaiser, eine kurze Premiere für Fellner
von
Andrea Bergmann
Politik
Spezialfahrzeug stellt den Zustand der Kärntner Straßen fest
von
Andrea Bergmann
Politik
„Alleine werden es die Gemeinden nicht mehr schaffen“
von
Andrea Bergmann
Chronik
Mit Diözese als Eigentümer wird es „besser kontrollierbar“
von
Andrea Bergmann
Politik
Chor ja, Politik nein: So wirbt ÖVP jetzt um Frauen
von
Andrea Bergmann
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