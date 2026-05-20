Einzelgespräche mit den zuständigen Ministern in Wien habe es mehrfach gegeben, auf ÖVP- wie SPÖ-Ebene. Doch mit einer am Dienstag in der Landesregierung gemeinsam beschlossenen Resolution an die Bundesregierung sind die SPÖ-ÖVP-Koalitionäre bemüht, den Druck auf den Bund zu erhöhen. In drei gewichtigen Themen sehen Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Landeshauptmann-Vize Martin Gruber (ÖVP) die Interessen und damit die Lage Kärntens gefährdet.

Mit dem anstehenden Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) und den Erleichterungen für Photovoltaikanlagen (bis 5000 Quadratmeter Fläche ohne Widmungsvoraussetzung) drohe der Verlust von wertvollen agrarischen Flächen zur Produktion von Futter- wie Nahrungsmitteln. „Wir bekennen uns klar zum Ausbau grüner Energie, allerdings nicht ohne Wenn und Aber“, so Fellner. Die Forderung Kärntens: „Unter Agri-PV-Anlagen muss Landwirtschaft betrieben werden.“ Damit verwehrt man sich gegen eine Kann-Bestimmung. „Beste agrarische Böden in Kärnten müssen für die Nahrungsmittelproduktion gesichert werden“, fordert Gruber. Beispiele für die agrarische Nützung sind Weide- und Auslaufflächen für Geflügel oder der Anbau von Erdbeeren, Gemüse oder Getreide unter PV-Anlagen.

Geeint gegenüber der Bundesregierung: LH Daniel Fellner (SPÖ) und LH-Vize Martin Gruber (ÖVP) © APA / Wolfgang Jannach

Die zweite per Resolution deponierte Kärntner Forderung betrifft den Breitband-Ausbau. Im Vorjahr wurden vom Bund bereits fix zugesagte Förderungen für Kärntner Gemeinden zurückgenommen. 20 Millionen Euro für 16 Kommunen, wo Vorarbeiten teils schon begonnen haben, wären damit weg. „Fixe Zusagen müssen halten“, fordern Fellner und Gruber unisono.

Geeint fordert man zudem die Abschaffung der Flugabgabe von 12 Euro pro Passagier. Mit den nahen Flughäfen in Triest und Laibach, wo es diese Abgabe nicht gibt, sei das für Klagenfurt „massiv wettbewerbsverzerrend“. Es drohe, dass Fluglinien künftig einen Bogen um österreichische Regionalflughäfen machen.

Mit der Resolution in Richtung Bundesregierung will Kärnten auch beispielhaft für andere Bundesländer sein. In der Forderung nach den Breitband-Millionen gebe es für Kärnten Unterstützung aus anderen Ländern.