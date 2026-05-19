Vorsichtig bahnt sich die kleine Busflotte ihren Weg zwischen großen Baumaschinen in Richtung des schwarzen Loches an der Seite des Berges hindurch. Näher und näher kommt das Tunnelportal, dann ist es bei der Einfahrt kurz stockfinster, ehe die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen und die Leuchtstoffröhren ihre Wirkung entfalten.

Eine Fahrt in den Semmering-Basistunnel ist während der Bauphase immer ein Erlebnis, an diesem Dienstag aber umso mehr: Erstmals wird der Bahntunnel an der steirisch-niederösterreichischen Grenze nämlich mit mehreren Mannschaftstransportbussen komplett durchfahren. „Das ist heute einzigartig. Das haben wir noch nie gemacht und werden es auch nie wieder machen“, betont Projektleiter Gerhard Gobiet, der den Tunnel seit seiner Genese 2005 durchgehend begleitet.

Diese historische Gelegenheit nutzt neben Tunnelpatin Doris Bures und Bundesminister Peter Hanke (beide SPÖ) auch ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä, sowie die Verkehrssprecher der Parlamentsparteien. Sie alle haben für die tägliche Arbeit der rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche diese Premiere überhaupt erst ermöglicht, nur Lob übrig. „Es sind Männer und Frauen, die Hervorragendes geleistet haben. Abschnittsweise war es wirklich eine große Herausforderung den Vortrieb durchzuführen“, weiß Bures und erinnert auch an jene vier Arbeiter, die beim Tunnelbau ihr Leben verloren.

Peter Hanke, Gerhard Gobiet, Doris Bures, Andreas Matthä (v.l.) © Christoph Kleinsasser

„Neues Kapitel“

Neben den geologischen Erschwernissen hatte der Tunnel jahrelang auch mit Bürokratie und zuletzt mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Dass man sich nun, nach dem Durchschlag 2024, auf der Zielgeraden befindet, sorgt bei allen Beteiligten sichtlich für Erleichterung. „Mit dem Semmering-Basistunnel beginnt ab Ende 2029 ein neues Kapitel für die Mobilität in Österreich“, meint Hanke und Matthä ergänzt: „Wien und Graz sind dann in rund einer Stunde und 50 Minuten miteinander verbunden.“

Viel Lob bei der ersten Durchfahrt © Christoph Kleinsasser

Von den 230 Kilometern pro Stunde, welche die Züge im Tunnel dann erreichen sollen, ist man bei der ersten Durchfahrt allerdings noch weit entfernt. Gemächlich tuckern die Busse im Tunnel mit etwa 20 km/h zwischen den Randwegen voran. So bleibt aber genug Zeit, um den Baufortschritt zu begutachten. Während am Beginn noch die letzten beiden Kilometer an Innenschale aus Beton fehlen, sieht der Tunnel in der Mitte und auf steirischer Seite schon nahezu fertig aus.

Vom Spatenstich zum ersten Zug

„Da kommen aber noch die Oberleitungen und die technische Ausrüstung dazu“, verweist Gernot Nipitsch, Leiter des Abschnitts Fröschnitz und Gobiets Stellvertreter, während der Fahrt auf die noch anstehenden Arbeiten. Auch die Gleise sind noch ausständig. „Der Rohbau steht, jetzt geht es an die Inneneinrichtung“, meint Matthä und zeigt sich von der Fahrt beeindruckt: „Es ist sehr berührend, wenn man das Projekt vom Spatenstich an erlebt hat. Ich bin sehr stolz auf die Projektteams, die hier großartige Arbeit leisten und geleistet haben.“

Gernot Nipitsch führte während der Busfahrt detailliert durch die Baustelle © Christoph Kleinsasser

2029 sollen dann die ersten Testfahrten im Tunnel stattfinden, ehe am zweiten Dezemberwochenende der erste Zug hindurchrollt, wenngleich Hanke festhält: „Das ist immer noch eine Vorgabe.“ Aus Sicht des Projektteams dürfte es beim Startzeitpunkt aber zu keiner Veränderung mehr kommen, die Arbeiten liegen gut im Zeitplan. „Der Berg ist besiegt“, fasst Nipitsch zusammen.