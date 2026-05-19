Über Gläubigerantrag wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die Malko GmbH in Obervellach eröffnet. Betrieben werden eine Käserei sowie ein Handel mit Lebensmitteln. Die Käsemanufaktur produziert ihre Spezialitäten aus biologischer Heumilch. Dem AKV Europa sowie dem KSV1870 liegen aktuell keine Informationen zur Höhe der Passiva vor. Von der Insolvenz sind vier Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Spittaler Rechtsanwalt Gustav Ortner bestellt.

Forderungen können bis zum 15. Juni über den AKV unter E-Mail: klagenfurt@akveuropa.at oder über den KSV1870 unter E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden. Die erste Gläubigerversammlung Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 29. Juni am Landesgericht in Klagenfurt statt.