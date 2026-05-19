Am Montag wurde die Freiwillige Feuerwehr Metnitz im Bezirk St. Veit an der Glan zu einem Tier in Notlage alarmiert. Ein rund 400 Kilogramm schweres Kalb stürzte etwa 50 Meter über einen Steilhang in einen Bach im Graben. Das Tier konnte sich aus seiner Lage nicht mehr alleine befreien.

Es wurde ein fordernder Einsatz, um das schwere Tier aus dem Graben und über steiles Gelände zu bergen. „Nur mit Hilfe eines Spezialschlittens, mit viel Muskelkraft und dem Einsatz zweier Seilwinden konnte das Tier aus der misslichen Lage befreit werden“, berichtet die Feuerwehr.