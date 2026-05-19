Für zahlreiche Passagiere, die am Dienstag auf der Südbahnstrecke mit der Bahn unterwegs sind, kommt es zu längeren Verzögerungen. Grund ist eine Stellwerkstörung zwischen Semmering und Eichberg. „Um 6:58 Uhr ging die Meldung ein, bei Bauarbeiten kam es zu einer Beschädigung von Kabeln“, sagt ÖBB-Sprecher Herbert Hofer.

Der Hinweis für Reisende in der ÖBB-Scotty-App © ÖBB/Screenshot

Der Zugverkehr wurde gestoppt, nicht nur jener der ÖBB, auch Züge der Westbahn waren betroffen. Zwischen Mürzzuschlag und Wiener Neustadt wurde mittlerweile ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. „Bis 13 Uhr sollten die Schäden behoben sein“, so Hofer. Danach würde es noch etwas dauern, bis der regelmäßige Takt sich wieder eingespielt habe. „Eine große Entschuldigung an unsere Kunden, aber so etwas sollte zwar nicht, kann aber hin und wieder vorkommen“, so der ÖBB-Sprecher. Etwa 60 Minuten Zeitverzögerung sollten die Reisenden einrechnen.