Was ist los? Schmeckt der Cappuccino in Pinos Bar nicht mehr? Ist das Meeresrauschen zu laut geworden, der Weißwein zu warm, der Sand am Strand zu heiß? Nein, keine Sorge: Grado bleibt Grado, eine Wohlfühlinsel für uns alle. Aber ich wollte mich einfach mal auf eine Forschungsreise begeben.

All diese Prinzipien, Ideen und Rituale, die ich in Grado gelernt habe und die so vielen Leserinnen und Lesern das Leben ein klein wenig verbessert haben: Funktionieren sie auch in einem ganz anderen, für mich fremden Umfeld? Und Triest ist zwar nah, für mich als Norddeutscher aber doppelt fremd: Denn über der Stadt liegt der Schleier aus Italien UND Österreich.

Das neue Buch „Espresso unter Sternen“ ist ein humorvoller Abenteuerurlaub in Sachen Glück – eine Suche nach den universellen Prinzipien des zufriedenen Lebens. Daher bin ich für ein paar Wochen von einer kleinen Insel in eine große Stadt gezogen. Ich suchte mir eine neue Bar für den morgendlichen Kaffee, eine neue Trattoria für den Abend und ganz neue Rituale für ein Inselkind in der großen Stadt. Ich begegnete einer Dame im Blümchenkleid, die mitten auf der vierspurigen Hauptstraße ein Tänzchen aufführte. Ein Bademeister verarztete mich nach meiner Dummheit im Meer und teilte dabei erstaunliche Geheimnisse seines Lebens.

Triest statt Everest

Für das Buch habe ich die „Anderszeit“ als neue Form der Auszeit entdeckt. Niemand muss sein Leben über Bord werfen, seinen Job kündigen oder den Mount Everest besteigen. Ich habe festgestellt: Oft reicht ein kleiner Perspektivenwechsel, um die Dinge – und sich selbst – klarer zu sehen. Und dabei habe ich einiges über mich und über das Glück erfahren. Wir müssen verstehen, dass Glück nicht bedeutet, mit einem Dauergrinsen durchs Leben zu laufen. Glück – das ist vor allem eine gewisse Grundzufriedenheit. Wir müssen das Glück von der anderen Seite angehen. Wir sollten keine kurzfristigen Glücksmomente anhäufen, sondern stattdessen möglichst viel davon entfernen, was uns unglücklich macht. Und um solche Zeit- und Glücksdiebe, ob Menschen, Dinge oder Umstände, schärfer zu erkennen, hilft die Anderszeit. Denn im Alltagstrott kann uns die Routine täuschen.

Kleine-Zeitung-Kolumnist und Wahl-Italiener Stefan Maiwald © KK

Doch der wahre Star des Buchs ist Triest. Es ist eine atemberaubend schöne Stadt, voll Glamour, überbordend in ihrer Pracht. Hier hat Mittelmaß keinen Platz, scheint sie einem zu sagen, kein Wunder bei dem reichen literarischen Erbe. Eine echte Herausforderung, aber auch eine Inspiration für einen Schriftsteller, der von hier arbeitet! Wir stehen auf den Schultern von Giganten wie James Joyce, Italo Svevo und Claudio Magris. Rainer Maria Rilke war dagegen kein Fan von Triest. Der feine Poet genoss eher die prächtige Abgeschiedenheit des Schlosses in Duino, in welchem ihn seine Förderin, die Gräfin Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe, immer wieder wohnen ließ. Ja, er wird sich dort wohlgefühlt haben, als Hochadliger auf Zeit, wo ihm der Weltschmerz aufs Allerschönste gemildert wurde. Sir Richard Francis Burton übersetzte als Erster die Märchensammlung „Tausendundeine Nacht“ und starb 1890 in Triest. Nach seinem Tod brauchte seine Frau mehrere Tage, um alle Briefe der vielen Geliebten im Garten zu verbrennen.

Der Poet Rainer Maria Rilke genoss die prächtige Abgeschiedenheit des Schlosses in Duino – ein Fan von Triest war er hingegen nicht © IMAGO

Die Triestinerin Susanna Tamaro schrieb mit „Geh, wohin dein Herz dich trägt“ einen internationalen Bestseller. Susanna ist die Großnichte von Italo Svevo, der wiederum eine der ersten Berühmtheiten war, die bei einem Autounfall ums Leben kam, nämlich im September 1928, als er nach einem Kuraufenthalt in Bormio kurz vor Triest gegen einen Baum fuhr. Ein Jahr früher, im September 1927, hatte es schon die berühmte Tänzerin Isadora Duncan im Auto erwischt, und sie starb einen besonders bizarren Tod – ihr langer, im Fahrtwind flatternder Schal wickelte sich ums Hinterrad und brach ihr das Genick. „Eitelkeiten können gefährlich sein“, kommentierte Gertrude Stein den Unfall.

Zurück in die Gegenwart: In meinem Stammcafé San Marco treibt sich nicht nur der große Claudio Magris herum, sondern auch der aktuelle Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai. Was mich zu der Frage gebracht hat: Darf man einen Nobelpreisträger um ein Selfie bitten? Ich bin noch unsicher.

Ein Leben in Italien ohne gutes Essen ist undenkbar. Und je mehr ich von dieser ganzen Kulinarik kapiere, desto deutlicher wird mir: Wir rennen alle dem Geschmack und den Düften unserer Kindheit nach. Gut, dass es in Triest die „patate in tecia“ gibt, eine Mischung aus Kartoffelstampf und Rösti, die mich an den Kartoffelbrei meiner Mutter erinnert. Was allerdings den Kaffee angeht, gibt es nichts Besseres als einen kleinen Triestiner Cappuccino, der hier einfach nur „Capo“ heißt. Bei allen Erinnerungen: Da kommt kein Filterkaffee von früher mit.