Stefan Maiwald

Kolumnist

Stefan Maiwald, geboren 1971 in Braunschweig, ist mit einer italienischen Familie verheiratet, lebt seit 20 Jahren in Grado und schreibt Romane, humorvolle Sachbücher und kulinarische Reiseführer. Seine Bücher schaffen es regelmäßig auf die Bestsellerlisten. Sein Blog www.postausitalien.com mit der „Mediterranen Wochenschau“, die jeden Freitag erscheint, wurde auf der Frankfurter Buchmesse zum besten Travel Blog gewählt. Er schreibt regelmäßig u.a. für den Feinschmecker, Merian, Alpe Adria Magazin und Golf Magazin. Für die Kleine Zeitung verfasst er die wöchentliche Kolumne „Post aus Grado“. Seit 2025 betreibt Maiwald den Podcast „Radio Adria“.