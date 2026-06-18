Lage, Lage, Lage – das predigen Immobilienmakler immer. Doch ausgerechnet das so ziemlich letzte freie Baugrundstück direkt an der oberen Adria ist ein Ladenhüter der Sonderklasse. Nun wird zum dritten Mal zur Auktion des Areals „Grado 3“ aufgerufen. Bei der ersten Auktion waren noch 86 Millionen Euro gefordert, im zweiten Durchgang 72 Millionen Euro. Der neue Mindestpreis sinkt auf 55,4 Millionen Euro, und wer seine Sparschweine schlachten will, hat noch etwas Zeit: Die Auktion ist für den 28. Juli geplant. Und: Wer sich zum Mitbieten anmelden will, kann schon mit 41 Millionen Euro starten – ein Schnäppchen und weniger als die Hälfte des ursprünglich aufgerufenen Werts.

Interessierte bekommen dafür ein 25 Hektar großes Gebiet (was etwa 36 Fußballfeldern entspricht) mit einem bebaubaren Volumen von 267.540 Kubikmetern, von denen 60 Prozent für touristische Einrichtungen und 40 Prozent für Wohnnutzung vorgesehen sind. Das könnte knapp 2000 Wohnungen und Hotelzimmer ergeben. Die Käufer dürfen sich auch auf viel Ärger mit den Anwohnern, Naturschützern und anderen Verbänden einstellen, obwohl alle Genehmigungen vorliegen – was möglicherweise die Zurückhaltung vieler Investoren erklärt.

Neues Badeareal im Feriendorf

Dafür wird anderswo investiert: Das Feriendorf Tenuta Primero – eines der ganz wenigen Ferien- und Campingdörfer weltweit mit eigenem 18-Loch-Golfplatz – hat einen neuen Besitzer namens Club del Sole und baute für mehrere Millionen Euro ein komplett neues Badeareal. Fünf verschiedene Pools, darunter einer mit 34 Grad, ein „Spray Park“ mit permanenter Spritzbespaßung, außerdem ein Fluss, der sich durch das Areal schlängelt und die Gäste mit seiner Strömung trägt, was bestimmt ein Vergnügen ist. Der neu eröffnete Bereich umfasst rund 2.000 Quadratmeter. Und nur ein paar Schritte weiter liegt ja die Adria mit 50.000.000.000 Quadratmetern.

Und dann waren noch die Frecce Tricolori in Grado zu Gast – ein Erlebnis, bei dem selbst Pazifisten Gänsehaut bekommen. „Die Piloten schaffen, was uns Politikern nicht gelingt“, erklärte der Bürgermeister, „sie vereinen unser Land“.

Die Fußballnationalmannschaft würde das zur WM auch schaffen. Bloß gab es da ja dieses lästige Qualifikationsproblem.