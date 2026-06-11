Die Engel schlafen länger, die Urlauber auch: Denn mit dem Beginn der Saison läuten die Kirchenglocken nicht mehr vor 8 Uhr. Und zwar aus Rücksicht auf jene, die ihren Schlaf inzwischen für ein höheres Gut halten als den Weckruf des Himmels.

Überraschung: Der Monsignore schränkte das Geläut aus eigener Initiative ein. Früher riefen Glocken die Gläubigen zur Messe, heute rufen sie offenbar Kommentatoren zur Tastatur. Denn Urlauber beschwerten sich im Netz über den „Lärm“ zu früher Stunde, vor allem über die Kirche San Crisogono in Città Giardino, wo manchmal schon um 7.15 Uhr gebimmelt wurde.

Die Basilika von Grado © Stefan Maiwald

Stattdessen werden die Glocken nun zwischen 8 und 21 Uhr erklingen, „um daran zu erinnern, dass es weiterhin einen Ort gibt, an dem man beten kann“. Don Paolo Nutarelli erklärte, dass es in den sozialen Medien immer aggressivere Kommentare gegeben habe. „Wir verstehen, dass sich die Sensibilität verändert hat“, sagte der Pfarrer, „aber wir dürfen nicht vergessen, dass Kirchen Teil unserer Geschichte und unserer Identität sind“.

Die moderne Kirche San Crisogono, wo das Läuten besonders gestört hat © Stefan Maiwald

Eigenartig: Ich finde, dass Glocken eher eine beruhigende, ja schlaffördernde Wirkung haben. Sie suggerieren: Die Welt ist noch in Ordnung. Die ersten Jahre habe ich in Grado direkt neben dem Nebelhorn gewohnt, das in der Nacht die Schiffe warnte. Das tiefe, monotone Brummen hatte ebenfalls etwas Heimeliges. Auch gut: Regen, der gegen das Fenster prasselt. Kann es eine bessere Einschlafhilfe geben?

Neuer Schnaps aus Grado

Damit sich die erhitzten Gemüter beruhigen können, gibt es bald einen ganz besonderen Schnaps aus Grado – ein Destillat, das nach Adria schmeckt. Hinter der Idee steht Paolo Settimi. „Mein Wunsch war es, etwas Einzigartiges zu schaffen. Ein Produkt, das das Gebiet wirklich repräsentiert“, erklärt er. Grundlage ist ein Destillat aus autochthonen Rebsorten, die in Meeresnähe wachsen. Reben also, die ständig Salz, Wind und Wasser ausgesetzt sind. Verwendet werden ausschließlich natürliche Zutaten und wilde Kräuter aus der Lagune – darunter Salicornia (Seespargel).

Der Clou: Die Flaschen werden auf den Grund der Lagune abgesenkt und dort mehrere Monate gelagert, damit das hochprozentige Getränk Aromen, Mineralität und Charakter entwickeln kann. Die ersten Flaschen werden nur in kleiner Menge produziert. „Das Ziel ist nicht die industrielle Produktion“, betont Settimi, „sondern etwas Authentisches zu schaffen, das die Seele der Lagune erzählt.“

Jede Wette: Nach ein paar Gläsern wecken einen am nächsten Morgen auch keine Kirchenglocken mehr auf.