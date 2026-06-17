Es ist ein spektakulärer Schritt beim Neubau der Murquerungen auf der A2 Südautobahn bei Graz: Die rund 5000 Tonnen schwere neue Autobahnbrücke wurde am Dienstagmorgen innerhalb weniger Stunden um etwa 22 Meter an ihre endgültige Position verschoben. Damit befindet sich das Großprojekt zwischen den Anschlussstellen Graz-Ost und Graz-West in seiner Schlussphase.

Die neue Autobahnbrücke war zunächst südlich ihrer nunmehrigen Lage als Behelfsbauwerk errichtet worden. Mithilfe hydraulischer Pressen wurde das Bauwerk dann auf einer Art Schienensystem innerhalb von rund fünf Stunden an seinen Bestimmungsort bewegt. Die technisch anspruchsvolle Verschiebung galt als einer der Höhepunkte des Bauvorhabens, heißt es seitens der Asfinag.

Verkehrsfreigabe der neuen Murbrücke naht

In den kommenden zwei Wochen stehen noch Restarbeiten an. Anschließend, spätestens Ende Juni, wird die Brücke auf der Richtungsfahrbahn Wien endgültig an die bestehende Infrastruktur angeschlossen und für den Verkehr freigegeben.

Während dieser Arbeiten wird der gesamte Verkehr weiterhin über die Richtungsfahrbahn Italien geführt. Dort stehen insgesamt fünf Fahrstreifen zur Verfügung: drei in Richtung Italien und zwei in Richtung Wien. Vor allem im morgendlichen Pendlerverkehr kommt es derzeit deshalb zu starken Verzögerungen, die seit Tagen an den Nerven vieler Autofahrer nagen.

Arbeiten laufen nach Freigabe weiter

Nach Abschluss dieser Restarbeiten soll die Baustelle für die Verkehrsteilnehmer schließlich weitgehend verschwinden. Im Hintergrund laufen zwar weiterhin umfangreiche Maßnahmen, die sich allerdings nicht mehr so stark aufs Verkehrsgeschehen auswirken werden. So wird laut Asfinag unter anderem jene Fläche zurückgebaut und begrünt, die während der Bauarbeiten als Baustelleneinrichtung und Montagebereich genutzt wurde.

Die vollständige Fertigstellung des 30 Millionen Euro teuren Projekts ist für Dezember 2026 vorgesehen.