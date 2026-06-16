Die Insolvenz von Kika/Leiner beschäftigte ganz Österreich, im Bezirk Liezen hat sie neben der Schließung der Kika-Filiale in Liezen noch einen ganz besonderen Ankerpunkt: den Handelsmanager Hermann Wieser aus Mitterberg-Sankt Martin. Im Juni 2023 übernahm Wieser das operative Geschäft von Kika/Leiner um drei symbolische Euro von der Signa-Gruppe des Investors René Benko.

Im November 2024 meldete die Möbelkette dann Insolvenz an, nach zwei erfolglosen Sanierungsverfahren kam es zum Konkurs. Im Jänner 2025 wurden die verbliebenen 17 Standorte in Österreich geschlossen und 1350 Beschäftigte gekündigt. Das dazugehörige Insolvenzverfahren läuft am Landesgericht St. Pölten seit März 2025.

Teure Hocker und Einbauküche

Doch auch das Bezirksgericht Schladming wird zu einem Nebenschauplatz in der Causa, aufgrund des Wohnsitzes von Wieser. Denn zwei ehemalige Kundinnen der Möbelkette verklagen Wieser persönlich. Und zwar aufgrund eines Paragrafen im Insolvenzrecht, laut dem ein Geschäftsführer mit seinem persönlichen Vermögen haftet, wenn er eine nahende Insolvenz nicht innerhalb von 60 Tagen meldet.

Das Bezirksgericht in Schladming © Martin Huber

Eine solche Insolvenzverschleppung wirft eine Kundin aus Wolfurt (Vorarlberg) Wieser vor. Sie schloss Anfang Oktober 2024 einen Kaufvertrag über zehn Stück Stressless-Hocker ab, ihr die letztendlich ganz und gar keinen Stress ersparten. Überwies sie doch eine Anzahlung von rund 5800 Euro, die Hocker erhielt sie aber nicht mehr. Ebenso eine Kundin aus Traun (Oberösterreich), dort handelt es sich um eine Einbauküche um 9150 Euro und eine Anzahlung von rund 3900 Euro.

Kein alltäglicher Fall

Für das Bezirksgericht ist das ein „nicht alltägliches Verfahren“, wie Richterin Bettina Rainer bei der ersten vorbereitenden Tagsatzung am Montag sagte. Normalerweise geht es bei solchen Schadenersatzansprüchen um höhere Summen, sie sind damit ein Fall für das Landesgericht – die Grenze liegt bei 15.000 Euro. Hier dürften Kleinstgläubiger mit einer Rechtsschutzversicherung aber alle Wege ausprobieren, um doch noch zu Geld zu kommen, vermutete die Richterin.

Es kommen aber noch weitere Parameter hinzu, nicht zuletzt ist Wieser selbst eine illustre Persönlichkeit, der das Licht der Öffentlichkeit scheut. Schon beim Kauf 2023 gab es weder Interviews noch Fotos. Zudem führt ein ehemaliger Geschäftspartner gegen ihn einen erbitterten Rechtsstreit, bei dem er aus verschiedensten Gründen nie vor Gericht erschien (wir berichteten).

Kommt illustrer Handelsmanager?

Im Herbst will Rainer die beiden Fälle in einem Zivilprozess in Schladming verhandeln. „Kommt Herr Wieser dann?“, fragte sie seinen Verteidiger, Georg-Christian Gass. „Ich glaube schon“, gab dieser zurück. „Aus dem schönen Zypern?“, fügte die Anwältin einer der Klägerinnen, Johanna Kocher, hinzu. Dort soll sich der Handelsmanager momentan aufhalten, sein Verteidiger fungierte als „prozessualer Abwesenheitskurator“.

Die Insolvenzverschleppung bestritt Gass: „Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses lag keine Zahlungsunfähigkeit vor.“ Wieser habe zudem „Zahlungszusagen“ von Investoren gehabt, die „unerwartet widerrufen“ wurden. Klarheit in dieser Sache soll ein Gutachten aus dem Insolvenzverfahren am Landesgericht St. Pölten bringen, das Richterin Rainer für diesen Fall beantragte.

In Niederösterreich liegen noch weitere Anfechtungsansprüche offen, „von einigen tausend Euro für eine Kücheneinrichtung bis zu über eine Million für sukzessive Lieferverträge“, wie der Gerichtssprecher bestätigte. Ähnlich auch Kika/Leiner-Masseverwalter Volker Leitner: „Es bestehen noch viele offene Forderungen. Das wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen.“