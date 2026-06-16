Nur einen Tag nachdem eine Portion Caprese, gepostet von Marco Ventre, heftige Diskussionen auslöste, entbrannte in Villach bereits die nächste Debatte rund ums Essen. Diesmal stand allerdings nicht der Preis im Mittelpunkt, sondern der Ort des Mittagessens.

Auf der Villacher Bürgerbeteiligungsplattform „Augen auf“ veröffentlichte ein Nutzer einen Beitrag, in dem er sich über einen Mitarbeiter des Magistrats beschwerte: „Sehr geehrte Damen und Herren, (Hinweis auf Fahrzeug von der Redaktion entfernt) vom Magistrat ist heute um 11:18 zum McDonald’s Mittagessen gegangen. Ich verstehe, dass man Pause macht, aber diese sollte man in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten machen und nicht in einer Fast Food Kette.“

Beschwerde verärgert Nutzerinnen und Nutzer

Die Plattform, die früher auch als App verfügbar war, wurde geschaffen, damit Bürgerinnen und Bürger Anliegen und Missstände im öffentlichen Raum unkompliziert an die Stadtverwaltung melden können. Der Beitrag des Users sorgt daher für Verwunderung.

Auch Christopher Slug-Lindner, Geschäftsführer des SPÖ Gemeinderatsklubs, zeigt sich über die Beschwerde irritiert. Er teilte ein Foto des Beitrags auf Facebook und fand deutliche Worte: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sind oft seit den frühen Morgenstunden unterwegs, während viele noch schlafen. Sie halten unsere Stadt sauber, reparieren Schäden und sorgen dafür, dass Villach funktioniert. Dafür verdienen sie Respekt – und keine Beschwerden, weil sie sich eine Jause oder ein Mittagessen holen. Und ganz ehrlich: Ob jemand seine Pause im Aufenthaltsraum, beim Bäcker, im Gasthaus oder bei McDonald’s verbringt, entscheidet er selbst.“

Im Netz erhielt diese Sichtweise breite Zustimmung. Zahlreiche Userinnen und User reagieren mit Unverständnis auf die ursprüngliche Beschwerde. Begriffe wie „Petze“ oder „Denunziantentum“ machten in den Kommentaren die Runde.

Rechtslage eindeutig

Tatsächlich ist die Rechtslage eindeutig: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können ihre Pausen grundsätzlich frei gestalten. „Der Zweck der Pause ist schließlich die Erholung von der Arbeit. Sie können diese Zeit frei gestalten. Ob Sie Ihre Pause im Pausenraum verbringen möchten, falls vorhanden, oder lieber spazieren gehen, ist ganz Ihre Sache – solange es sich zeitlich ausgeht“, erklärt die Arbeiterkammer dazu.