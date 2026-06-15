Der Musiker und Moderator Marco Ventre postete am Wochenende auf seinem Facebookkanal ein in einem Restaurant aufgenommenes Foto. Es zeigt eine Portion Caprese, also einen Vorspeisensalat mit Tomaten, Mozzarella, Basilikum und Olivenöl. Dazu schrieb er schlicht: „15,90“ und setzte zwei Emojis dazu. Bis Montagvormittag sammelte der Beitrag mehr als 850 Likes und über 500 Kommentare. Diskutiert wurde nicht nur, ob der Teller diesen Preis wert ist. Einige fragten sich auch, ob ein ORF-Moderator mit großer Reichweite so ein Foto überhaupt posten sollte.

„Liegen da Garnelen drunter?“

Viele sehen den Fall klar auf dem Teller liegen. „Da braucht sich die Gastronomie nicht wundern, wenn die Gäste ausbleiben. In diesem Fall passt Preis-Leistung ganz offensichtlich nicht“, meinte ein Kommentarschreiber. Ein anderer gab zu bedenken, wenn da jetzt Kernöl auch noch drauf wäre, müsste man einen Kredit aufnehmen. „Liegen da ein paar Riesengarnelen drunter?“

Andere mahnten zur Gelassenheit. Der Preis stehe schließlich auf der Karte. „Speisekarte ansehen und wenn das Essen zu teuer ist, dann einfach wieder gehen“, heißt es unter dem vieldiskutierten Foto. Einige Userinnen und User verteidigen die Gastronomie. Sie meinen, dass es sich vermutlich um Büffelmozzarella handle, dazu kämen Personal, Miete und weitere Kosten. Ein Fan formulierte es grundsätzlicher: „Wenn die Qualität passt, warum nicht, wenn die Qualität nicht passt, ist jeder Euro zu teuer.“

Auf Marco Ventres Facebook-Seite geht es derzeit weniger um Musik, vielmehr um den Preis einer Portion Caprese © Helmuth Weichselbraun

Kritik am Posting

Der „Wenn di Musi spielt“–Moderator bekommt aber auch Kritik für das Posting. „Tja, die ORF-Gebühren finanzieren eh wir, also Mahlzeit“, kommentiert eine Nutzerin. Ein anderer findet, Ventre solle mit solchen Beiträgen vorsichtig sein, weil ein einzelner Betrieb so rasch öffentlich an den Pranger gestellt werde.

Und natürlich fehlt der Schmäh nicht in den Kommentaren. „15,90€ Euro? Das ist wie ein Hollywood-Honorar für Tomaten und Mozzarella.“ Zwischen den Diskussionen posten zahlreiche Fans von Ventre ihre eigene Version von Caprese, manchmal mit einer Einladung für den ORF-Star.