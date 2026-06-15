An Kärntens größter Schule trägt Karl-Heinz Eder (58) seit kurzem offiziell die Verantwortung. Provisorisch leitete er die Schule bereits seit 1. Februar. Für Eder ist es kein Sprung ins Unbekannte. „Ich kenne das Haus, ich kenne die Leute“, sagt er. „Ich habe jetzt sieben Jahre. Genug um zu gestalten.“

Das Haus ist groß. Rund 1300 Schülerinnen und Schüler werden an der HTL Villach unterrichtet, etwa 150 Lehrerinnen und Lehrer arbeiten hier. „Die HTL Villach bietet ein breites Spektrum. Neben Informatik und IT werden hier auch Hochbau, Tiefbau, Innenarchitektur und Tischlerei unterrichtet.“ Dazu kommen noch Angebote wie die Abendschule und die größte bautechnische Versuchsanstalt Kärntens.

Er möchte in den nächsten Jahren der Schule seinen Stempel aufdrücken © KLZ/Klaus Steiner

Von Wien zurück nach Kärnten

Eder selbst kommt aus der Technik. Er besuchte die HTL für Maschinenbau in Klagenfurt, studierte Informatik, arbeitete an der Universität, später unter anderem bei einem führenden Unternehmen für Bankensoftware in Wien. Aus familiären Gründen kehrte er schließlich nach Kärnten zurück. Zuerst unterrichtete er in Klagenfurt, dann in Villach. Daneben war er auch selbstständig in Softwareentwicklung und Beratung tätig. 13 Jahre war er auch Abteilungsvorstand für Informatik und Medientechnik.

Als Direktor will Eder nicht alles neu erfinden. Er will dort ansetzen, wo Schule sich gerade stark verändert. Künstliche Intelligenz ist für ihn Teil aller Ausbildungen. Entscheidend sei, dass Schülerinnen und Schüler zuerst Wissen aufbauen, um Ergebnisse der KI bewerten zu können. Seit 2019 wird KI an der Schule unterrichtet, eigene Anwendungen werden entwickelt.

Eine weitere Aufgabe sieht Eder darin, noch mehr Mädchen für Technik zu gewinnen. Besonders in Innenarchitektur und Medientechnik gelinge das bereits gut. Für ihn beginnt Begeisterung aber früher, in der Kindheit. Die Mint-Schwerpunkte sind ein wichtiger Faktor dafür.

Privat ist Eder verheiratet, Vater von fünf Kindern und bereits Opa. Früher hat er viel Sport betrieben, heute ist er gerne mit den Hunden in der Natur oder mit dem Motorrad oder Fahrrad unterwegs.