„Jetzt spielen endlich auch die Außentemperaturen mit“, freuen sich die Brauhof-Chefs Steffi Güldner und Franz Huditz. Wenn bei der Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA gekickt wird, verwandelt sich der Gastgarten des Traditionsbetriebs in eine Public-Viewing-Area. Er gilt aufgrund seiner Lage zwischen dem Lokal, der Nikolaikirche und der neuen Villacher Stadtbrauerei als einer der schönsten im Bezirk - „ohne direkte Anrainer“, wie Güldner und Huditz angesichts der jüngsten Diskussionen um das Public-Viewing in der Innenstadt betonen.

Übertragen werden Spiele, die innerhalb der Brauhof-Öffnungszeiten von Montag bis Samstag stattfinden, also alle Partien mit Ankick um 18, 19, 21 und 22 Uhr unserer Zeit. Darunter fällt auch das Match Österreich gegen Argentinien am 22. Juni. Plätze reservieren kann man telefonisch (04242 24222) oder online.