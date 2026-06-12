Seit gestern läuft die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in den USA, Kanada und Mexiko und auch in Villach rüstet man sich für das größte Fußballturnier der Welt. Auf dem Unteren Kirchenplatz in Villach soll die WM ab dem 22. Juni bis zum Finale am 19. Juli per Public-Viewing auf einer 15 Quadratmeter großen LED-Videowall live übertragen werden. Fußballfans können dort insgesamt 21 Partien gemeinsam verfolgen. Und das teilweise zu nachtschlafender Zeit, denn aufgrund der Zeitverschiebung beginnen manche Spiele erst zwischen 22:30 und 0 Uhr.

Spiele bis spät in die Nacht

Rund um die Genehmigung des Public-Viewings wurden Fragen zur nächtlichen Veranstaltungsdauer laut. Die Stadt Villach erklärt auf Anfrage, dass für das Public-Viewing keine Sonderverordnung erlassen wurde. Das Public-Viewing am Unteren Kirchenplatz sei grundsätzlich genehmigungsfähig. Auf die Frage, wie Übertragungen bis nach Mitternacht mit den Bestimmungen des Kärntner Veranstaltungsgesetzes vereinbar seien, erklärt ein Sprecher, dass das Villacher Public-Viewing nicht unter das Veranstaltungsgesetz falle und es demnach keine Sondergenehmigung durch die Gemeinde brauche.

Klagenfurt genehmigte Spiele nach 24 Uhr

Anders sieht es in Klagenfurt aus: Dort wird am Neuen Platz ebenfalls ein Public-Viewing veranstaltet, die zuständige Behörde der Stadt Klagenfurt genehmigte die Übertragung von 48 Partien, von denen vier bis 2 Uhr nachts gezeigt werden dürfen. Im Zuge des veranstaltungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens wurden laut Stadt Klagenfurt mehrere Fachstellungnahmen eingeholt, darunter lärmtechnische, medizinische, brandschutztechnische, bautechnische und sicherheitspolizeiliche Gutachten. Die Behörde habe auf Basis dieser Stellungnahmen eine Gesamtabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an gemeinschaftlichen Sportübertragungen und dem Schutz der Anrainerinnen und Anrainer vorgenommen. Während Klagenfurt die nächtlichen Übertragungen somit im Rahmen eines veranstaltungsrechtlichen Verfahrens samt Gutachten und Auflagen behandelte, vertritt die Stadt Villach die Rechtsauffassung, dass das Public-Viewing auf dem Unteren Kirchenplatz überhaupt nicht unter das Kärntner Veranstaltungsgesetz fällt und daher keine entsprechende Genehmigung erforderlich ist.

Bis zu 5000 Besucher erwartet

Laut dem Veranstalter Mitzner können bis zu 300 Personen gleichzeitig an dem Public-Viewing teilnehmen, er rechnet, je nach Wetterlage, mit insgesamt rund 5000 Besucherinnen und Besuchern über den gesamten Zeitraum. Für die Information der Anrainerinnen und Anrainer ist laut Öffentlichkeitsarbeit der Stadt der Veranstalter zuständig. Auf die Frage, ob er dies über die teilweise langen Übertragungszeiten informiert habe, antwortet dieser schlicht: „Nein, es gab keine Information.“

Zusätzlich zu den Fußballspielen wird am 28. Juni das Formel-1-Rennen in Spielberg gezeigt. Für das leibliche Wohl sorgt die Burger Boutique Villach, die mit einem Food-Truck vor Ort vertreten sein wird.