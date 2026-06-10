Alles steht bereit. Nicht nur in den USA, in Kanada und Mexiko, wo am 11. Juni die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren beginnt, befinden sich die Vorbereitungen auf der Zielgeraden, auch die Klagenfurter Wirte und Veranstalter sind gerüstet. Vielerorts können Fußballbegeisterte die WM bis 19. Juli in gemütlicher, aufregender oder unkonventioneller Runde genießen.

Epizentrum ist und bleibt heuer der Neue Platz in Klagenfurt. Das offizielle Public Viewing von Manfred Dobesch zeigt 48 der 104 Spiele. Los geht es quasi täglich gegen 18 Uhr, vereinzelt werden Partien auch bis 1 beziehungsweise 2 Uhr in der Nacht gezeigt, bekanntlich auch das Auftaktspiel des ÖFB gegen Jordanien, das am 17. Juni um 6 Uhr in der Früh beginnt. Dobesch rechnet heuer mit insgesamt 150.000 Besucherinnen und Besuchern.

WM in der Hafenstadt

Nicht ganz so viele werden es vermutlich in der Hafenstadt im Lendhafen werden. Das Lokal von Anwalt Michael Pontasch zeigt ausgewählte Spiele der Fußball-WM ebenfalls im Freien, nämlich im Park gegenüber der Hafenstadt. „In entspannter Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher gemeinsam mitfiebern, spannende Spielmomente erleben und die besondere Stimmung eines Public Viewings genießen“, heißt es von der Hafenstadt. Der Eintritt ist frei, bei Schlechtwetter siedelt die Übertragung in den Theaterkeller der Hafenstadt.

Apropos Keller: Der Felsenkeller in der Schleppekurve ist ebenfalls ein guter Ort für Fußballfans, die kommenden fünf Wochen zu verbringen. Wirt Franz Huditz tischt fast täglich Spiele von 18 bis 0.30 Uhr auf, darunter auch die Begegnung zwischen Österreich und Argentinien am 22. Juni um 19 Uhr. Tischreservierungen bis zum Finale sind schon jetzt möglich.

„Spätdienst“ am Alten Platz

Durchhaltevermögen beweisen die Bar Italia und das Teatro in the City am Alten Platz. Auf 16 Fernsehern zeigen die Lokalitäten ihren Gästen teilweise Spiele zur späten Stunde. Auch das womöglich entscheidende Spiel zwischen Österreich und Algerien mit Ankick um 4 Uhr morgens läuft in den Lokalen. Eingefleischte Fußballfans können aber auch die Partie zwischen Brasilien und Haiti am 20. Juni um 2.30 Uhr oder Neuseeland gegen Belgien am 27. Juni ab 5 Uhr sowie 46 weitere Duelle in der Gruppenphase mitverfolgen. Zahlreiche weitere Lokale in Klagenfurt laden noch zum gemeinsamen Fußball-Event. Darunter auch das Café Herzig am Neuen Platz, die „2gether-Bar“ in der Bahnhofstraße oder die „Tänzerei“ am Schleppe-Platz.

Auch Ferlach lädt wieder zum Public Viewing © Hude

Wer jenseits der Landeshauptstadt die WM mitverfolgen möchte, wird in Ferlach fündig. Die Stadtgemeinde im Rosental überträgt 45 Spiele an 33 Spieltagen. Gezeigt werden alle Spiele mit Beginn zwischen 19 und 22 Uhr, an den Wochenenden auch Spiele mit Beginn bis 23 Uhr sowie das Auftaktspiel der österreichischen Nationalmannschaft. Die Übertragung am Hauptplatz ermöglicht die Posojilnica Bank als Hauptsponsor, die Bewirtung übernehmen die Ferlacher Sportvereine.