Sechs Monate nach ihrer standesamtlichen Trauung in Salzburg haben Wolfgang (83) und Gabriele Porsche (63) ihre Liebe nun auch auf Mallorca gefeiert. Auf der Baleareninsel versammelte das Paar Familie, Freunde sowie zahlreiche prominente Gäste aus Wirtschaft und Politik zu einem exklusiven Hochzeitsfest.

Bereits am 6. Dezember 2025 hatten sich der Unternehmer Wolfgang Porsche und die promovierte Juristin Gabriele zu Leiningen in einer privaten Zeremonie in Salzburg das Ja-Wort gegeben. Die Feier auf Mallorca war nun der festliche Höhepunkt ihrer Eheschließung und fand im engsten Kreis von Familie und langjährigen Wegbegleitern statt. Die Veranstaltung wurde von Medienanwalt Christian Schertz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

Tagelanges Feiern

Nach Berichten mehrerer Medien erstreckten sich die Feierlichkeiten über mehrere Tage. Den Auftakt bildete ein Treffen in der Altstadt von Palma, bevor die Gäste auf einem privaten Anwesen im Herzen Mallorcas zusammenkamen. Den Abschluss soll ein gemeinsamer Brunch am Hafen von Puerto Portals gebildet haben.

Unter den Gästen fanden sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten. Anwesend waren unter anderem der ehemalige deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer mit seiner Frau Julia, Unternehmer Erich Sixt und dessen Ehefrau Regine sowie der Unternehmer Clemens Tönnies. Scheuer sprach gegenüber Medien von einem „besonderen Anlass“ und einem „wunderbaren Fest“, das die Verbundenheit des Paares widerspiegele.

Vierte Ehe für Wolfgang Porsche

Für Wolfgang Porsche, der als Aufsichtsratschef des Sportwagenherstellers Porsche eine der prägendsten Persönlichkeiten der europäischen Automobilindustrie ist, handelt es sich um die vierte Ehe. Der heute 83-Jährige stammt aus der Unternehmerfamilie Porsche und zählt zu den bekanntesten Vertretern der Dynastie, die eng mit der Geschichte der Marke Porsche verbunden ist.

Auch seine Ehefrau Gabriele Porsche blickt auf ein außergewöhnliches Leben zurück. Die Tochter der Unternehmerin Renate Thyssen-Henne war unter anderem mit Karim Aga Khan IV., dem geistlichen Oberhaupt der Ismailiten, verheiratet und gehörte in den 1990er-Jahren zu den prominentesten Persönlichkeiten des internationalen Jetsets. Nach ihrer Scheidung führte sie wieder den Namen aus ihrer früheren Ehe mit Karl-Emich Prinz zu Leiningen.