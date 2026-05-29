Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Nordamerika, diesmal auch mit österreichischer Beteiligung. Die ÖFB-Auswahl trifft im Turnier zumindest auf Jordanien, Argentinien und Algerien – das letzte Spiel sorgt in Klagenfurt nun aber für Verwirrung.

Denn am Neuen Platz organisiert Manfred Dobesch sein traditionelles Public Viewing. Die Veranstaltungsbehörde der Stadt genehmigte die Übertragung von 48 Partien, davon dürfen vier Spiele sogar bis 2 Uhr nachts gezeigt werden. Für die Übertragung des Duells zwischen Österreich und Algerien am 28. Juni um 4 Uhr morgens gibt es keine Erlaubnis.

600.000 Euro kostet die Durchführung des Public Viewings, mit rund 150.000 Besuchern rechnet der Veranstalter © Markus Traussnig

Die Behörde sei bemüht, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Veranstaltung zu ermöglichen, habe aber auch „den Schutz der Anwohnerschaft, insbesondere das erhöhte Ruhebedürfnis in der Nacht, zu berücksichtigen“, sagt Abteilungsleiterin Karin Zarikian. Das Verbot, das aufgrund anderer rechtlicher Bestimmungen für Lokale und Wirte nicht gilt, nimmt Dobesch offenbar aber nicht kampflos hin.

Gespräche mit Land

Weil sich laut Dobesch auch Bürgermeister Christian Scheider (FSP) die Übertragung am Neuen Platz wünscht, stehe man jetzt mit dem Land in Kontakt. Das Land soll eine Sonderregelung im Kärntner Veranstaltungsgesetz erwirken und die Veranstaltungszeiten über das übliche Maß hinaus verlängern, erhoffen sich Stadt und Veranstalter. „Aus diesem Grund hat es auch bereits Gespräche mit dem Land gegeben“, heißt es aus Scheiders Büro. „Das Land meinte, dass man sich mir nicht in den Weg stellen wird“, sagt Dobesch nach einem Austausch mit dem Büro von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ). Hier nimmt die Sache aber kuriose Züge an.

Fellner selbst sei in die Diskussion nicht involviert, heißt es aus seinem Büro. Denn das Public Viewing fällt in den Kompetenzbereich von Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Dort zeigt sich die zuständige Abteilung 7 über etwaige Handlungsmöglichkeiten überrascht. „Die Stadt ist selbst die zuständige Behörde und hat zu entscheiden, ob es bewilligt wird oder nicht“, sagt Abteilungsleiter Adrian Plessin. „Das Land kann der Stadt diese behördliche Entscheidung nicht abnehmen.“

„Die Stadt ist selbst die zuständige Behörde und hat zu entscheiden, ob es bewilligt wird oder nicht“, sagt Abteilungsleiter Adrian Plessin © Studiohorst/kk

Veranstalter plant trotzdem mit Übertragung

Währenddessen plant Dobesch weiter, kündigt eine Frühstücksparty für den 28. Juni an. „Eine Pre-Game-Show wird es nicht geben, weil zuvor noch die Spiele von Portugal und Kroatien laufen“, sagt Dobesch. Was er aber wissen sollte: Auch die Übertragung der Portugal-Partie um 1.30 Uhr wird vom Magistrat untersagt.

Das Bürgermeisterbüro sorgt ebenfalls nicht für Klarheit. Um die 4-Uhr-Partie zu zeigen, soll es in Kürze zu einem „abschließenden Gespräch“ mit Vertretern des Landes kommen. Wohin das führen soll, wisse man am Arnulfplatz angesichts der Situation aber nicht.