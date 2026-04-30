14 verschiedene Förderanträge in einem Ausmaß von 1,7 Millionen Euro standen am Dienstag auf der Tagesordnung des Klagenfurter Gemeinderats. Doch der Gemeinderat strich die Punkte in der Sitzung von der Agenda. Es sei zu unklar, welche Förderung wann ausgezahlt werden würde, meinte Neos-Chef Janos Juvan, der seine weiteren 44 Kollegen im Gremium überzeugen konnte.

Durch die Finger schauen jetzt vorerst Sport- und Kulturvereine sowie Veranstalter. Auch Manfred Dobesch, der das Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft am Neuen Platz organisiert, muss auf zugesagte 50.000 Euro von der Stadt vorerst verzichten. Eine äußerst ungünstige Situation für Dobesch, starten die WM und sein Event schon in sechs Wochen. „Natürlich war ich überrascht, nachdem im November der Stadtsenat schon zugestimmt hat“, reagiert Dobesch.

Event findet statt

Ob sein 600.000 Euro teures Public Viewing nun auf der Kippe steht? Nein, sagt er. „Wir arbeiten ganz normal weiter und gehen davon aus, dass es stattfinden wird.“ Denn wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft musste der Klagenfurter Eventunternehmer schon einige Ausgaben tätigen. Vereinbarungen mit Sponsoren wurden bereits schlagend, die Haftung wäre für eine Absage zu hoch. „Wir reden hier von einem sechsstelligen Betrag“, sagt Dobesch, der dennoch auf eine rechtzeitige Überweisung aus dem Rathaus hofft.

Finanz- und Sportreferentin Constance Mochar (SPÖ) zeigt sich verwundert, dass „das Event offenbar auch ohne Subventionen stattfinden kann. Wenn es so ist, freut es mich“. Aktuell warte sie auf eine Auskunft der Gemeindeaufsicht. In dieser soll dargelegt werden, ob die Förderungen erst nach Vorliegen eines Budgets ausgezahlt werden können. Sollte ein Ja des Gemeinderats eine sofortige Auszahlung nach sich ziehen, stellt sich zudem die Frage einer möglichen Haftbarkeit der Mandatare. „Ich werde auf jeden Fall darum kämpfen, dass die Förderungen beschlossen werden“, sagt Mochar, die die Anträge bei nächster Gelegenheit erneut einbringen will. Ihr Parteikollege, Kulturreferent Franz Petritz, plane dasselbe zu tun.

Vizebürgermeister befangen?

Dann darf auch Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) mitstimmen. Warum das eventuell nicht der Fall sein soll? Am Tag nach der Sitzung wurden Stimmen laut, dass er in der Public-Viewing-Thematik befangen sein könnte. Seine „Bar Italia“ am Alten Platz überträgt gemeinsam mit dem „Teatro“ von Gert Höferer ebenfalls einzelne WM-Spiele. Jonke stellt somit ein wirtschaftliches Konkurrenzprodukt zum Event am Neuen Platz auf, das er – rein theoretisch – mit der Entscheidung über die Förderfreigabe torpedieren könnte.

Ein Gedanke, der für Stefan Primosch von der Gemeindeaufsicht nachvollziehbar ist. Eine Befangenheit wittert er aber nicht. „Das wäre aus meiner Sicht ein Stück weit hergeholt“, sagt Primosch. Er selbst oder der Gemeinderat müsse ihn für befangen erklären – beides passierte nicht. Zudem hatte Jonkes Stimme am Dienstag keine Auswirkung auf das einstimmige Abstimmungsergebnis.