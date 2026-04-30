Denise Enci ist eine kernige Hüttenwirtin – und sehr beliebt bei ihren Gästen. Seit Mai 2025 bewirtschaftet sie das Polster-Schutzhaus und macht es als „Die Polsterei“ bekannt. War erst noch geplant, auch Beherbergung für 20 Leute in einem Matratzenlager anzubieten, so schwenkten Enci und Peter Dirninger vom Admonter Ingenieurbüro „Synalp“ um. Erst in diesem Jahr sollen Schlafplätze entstehen, und zwar mit 18 Schlafbetten. „Wenn notwendig, können wir auf 20 erweitern, aber es dauert noch. Wir sind dabei, das zu gestalten. Auch der Sanitärbereich wird neu gefliest“, erzählt Enci.

Und gerade in diesem Bereich kommt eine Sache zum Tragen, die Mangelware am Polster ist: das Wasser. „Wir haben keine Quelle hier und müssen Wasser hertransportieren. Das bedeutet, dass wir sehr, sehr sparsam damit umgehen müssen. Deshalb wird es im Schlafbereich auch keine Duschen geben, sondern nur Waschmöglichkeiten“, erklärt die Hüttenwirtin. Geplant sei, im Juni die Schlafplätze fertig zu haben. „Ich will mich aber noch nicht festlegen, weil wir schauen müssen, wie wir mit den Arbeiten vorankommen“, stellt Denise Enci klar.

Der Ausblick vom Polster-Schutzhaus „Die Polsterei“ ist jeden Aufstieg wert © Die Polsterei / Denise Enci

Sommer mit vielen Gästen

Mit ihrem ersten Jahr ist Enci zufrieden, wie sie erzählt. „Für das erste Jahr ist es super gelaufen. Im Winter war es naturgemäß ruhiger, weil es ja vom Gelände her schwierig ist für Skifahrer, aber im Sommer war die Hölle los. Natürlich auch bedingt durch den Liftbetrieb beim Polster-Einser“, zieht sie ein Resümee nach ihrem ersten Jahr in und mit dem auf 1792 Meter gelegenen Schutzhaus.

Ein Schutzhaus mit klarem Blick auf den Nebel im Tal © Die Polsterei

In die neue Sommersaison startet sie mit ihrer Mama, die ihr bei der Arbeit zur Seite steht. „Auf jeden Fall haben wir von 1. bis 3. Mai geöffnet. Wie es im Mai unter der Woche ausschaut, werden wir noch entscheiden“, bemerkt sie. Beibehalten soll auf jeden Fall werden, regionale Kost anzubieten. „Wir werden sehen, ob das wieder so gut angenommen wird. Ich plane auch, noch jemanden einzustellen, damit wir alles gut schaffen“, erzählt Enci.

Synalp-Inhaber und Geschäftsführer Peter Dirninger, dessen Unternehmen das Polster-Schutzhaus gehört © Synalp

Ausbildungszentrum vorerst verschoben

Dass dem Polster-Schutzhaus nach vier Jahren im Vorjahr wieder Leben eingehaucht wurde, liegt am Admonter Ingenieurbüro Synalp, welches das Gebäude 2024 von den Präbichl Bergbahnen kaufte. Das Unternehmen ist auf alpine Naturgefahren und Geotechnik spezialisiert. Inhaber und Geschäftsführer Peter Dirninger wollte ursprünglich im Obergeschoss der Polsterei ein Lawinenausbildungszentrum errichten. Dann war die Idee, ein Ausbildungszentrum für alpine Gefahren einzurichten.

„Das haben wir jetzt einmal ausgesetzt. Die vergangenen drei Winter hatten wir kaum Naturschnee. Da die Ausbildung hauptsächlich auf Lawinengefahren ausgerichtet ist, haben wir das im Moment verworfen. Wir setzen jetzt also auf das klassische Hüttenkonzept mit Schlafplätzen. Wenn es schneemäßig wieder anders wird, können wir die Ausbildungen jederzeit starten“, erklärt Dirninger.