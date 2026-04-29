Lange währte ihre Abwesenheit vor einer ORF-Kamera nicht: Christa Kummer gibt ein Comeback beim ORF. Allerdings nicht in der Rolle, in der die Moderatorin über drei Jahrzehnte das Publikum begeisterte.

Die 61-jährige Wienerin war mehr als 30 Jahre das „Wetter-Gesicht“ des ORF. Dann wurde im September 2025 ihr Vertrag nicht mehr verlängert. Bei vielen ORF-Zuschauern löste das unerwartete Aus der beliebten Moderatorin großes Bedauern aus. Die Meteorologin selbst bezeichnete Anfang April ihren Abgang vom ORF als „unrühmlich“. Doch jetzt kommt Christa Kummer zurück, für die Sondersendung „Der ORF III Song Contest Wurlitzer“ am 9. Mai.

Ein Abend „ganz im Zeichen großer Gefühle, unvergesslicher Melodien und europäischer Musikgeschichte“ anlässlich 70 Jahren „Eurovision Song Contest“ kündigt der ORF an. Moderiert wird die Sendung von Elisabeth „Lizzi“ Engstler. Als Gäste sind neben Christa Kummer auch Verena Scheitz, Armin Assinger und Alfons Haider geladen. Die Gäste bewerten zehn vorab vom Publikum ausgewählte Songs aus den vergangenen 70 Jahren ESC. Ganz in ESC-Manier vergeben Kummer, Scheitz und Co. nach jeder Darbietung ihre „Jury-Punkte“, um am Ende den „Song Contest Wurlitzer“ zu küren.

Ihre High Heels hat Kummer aber auch nach ihrem Abgang beim ORF nicht an den Nagel gehängt. Ihre Fans ließ sie schon im Herbst 2025 wissen: „Ich gehe nicht in Pension, ganz im Gegenteil!“ Stattdessen hält sie Vorträge oder ist als „Sekt Austria Botschafterin“ unterwegs.