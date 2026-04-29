Volle Anpassung an die Inflation, Einschleifregelung, Fixbeträge, Einmalzahlungen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat es bei den jährlichen Pensionserhöhungen schon alle möglichen Regelungen gegeben – obwohl 2006 die Abgeltung der Inflation ins Gesetz geschrieben wurde. Doch nur in drei Jahren wurde dies genauso umgesetzt. Die Kreativität der jeweils Regierenden kannte (fast) keine Grenzen. Daraus ergeben sich sehr unterschiedliche Wertentwicklungen, je nach Pensionshöhe.

Die Kleine Zeitung hat sich für fünf fiktive Pensionen die Entwicklung ihrer Kaufkraft seit 2005 angesehen. Damals wurde festgelegt, dass ab 2006 ASVG-Pensionen grundsätzlich mit einem Richtwert zu erhöhen sind, der sich aus der durchschnittlichen Inflation von August bis Juli des Vorjahres ergibt. Im ersten Jahr der Neuregelung waren dies 2,5 Prozent – doch die gab es gleich im ersten Jahr nur bis zur halben Höchstbemessungsgrundlage von 1.875 Euro. Und so ging es auch weiter.

Wenig überraschend haben höhere und vor allem sehr hohe Pensionen über der ASVG-Höchstpension in den vergangenen 20 Jahren einen teils empfindlichen Wertverlust erfahren. Auf der anderen Seite haben Bezieherinnen und Bezieher von Mindestpensionen erheblich an Kaufkraft gewonnen. Im Jahr 2005 lag die Ausgleichszulage noch bei 663 Euro für eine alleinstehende Person, heuer sind es 1308,40 Euro. Wäre sie jedes Jahr nur mit dem gesetzlich vorgesehenen Richtsatz angepasst worden, würde sie 2026 aber nur 1134,6 Euro ausmachen. Der Kaufkraftgewinn beträgt also fast 174 Euro gegenüber 2005.

Mittlere Pensionen bereits leicht im Minus

Vor allem in den ersten drei Jahren der Regelung sowie zwischen 2018 und 2023 wurde bei den Mindestpensionen noch etwas draufgelegt. Daraus ergibt sich der Wertzuwachs der Ausgleichszulagenbezieher. Deren Einkommen wird wohl auch im kommenden Jahr nicht unter der Inflationsrate erhöht werden, wobei die Verhandlungen dazu noch ausstehen.

Auch bei kleinen Alterspensionen wurde die Kaufkraft seit 2005 erhalten. Wer damals 1000 Euro Pension bekam, verdient mittlerweile etwas über 1700 Euro. Zweimal erhielten diese Bezieher weniger als die Inflationsrate, in einigen Jahren – speziell 2020 – war es mehr. Bei mittleren Pensionen kippt es dann schon leicht ins Minus. Aus 1900 Euro vor gut 20 Jahren wurden mittlerweile rund 3250 Euro. Bei dieser (fiktiven) Pension gab es viermal nur Fixbeträge sowie beim vorletzten großen Sparpaket nach der Wirtschaftskrise Anpassungen unter der Inflationsrate.

Eine Einheitlichkeit der Staffelungen lässt sich beim Blick zurück nicht wirklich erkennen. Manchmal wurde ab der Durchschnittspension abgeschliffen, in einigen Jahren erst ab etwas höheren Bezügen, unter Türkis-Grün erhielten die sehr kleinen Pensionen mehr, diese dafür recht deutlich. Der Grund dahinter ist wohl, dass erst ein Gesamtbetrag für die Anpassungen vereinbart wird und dessen Verteilung dann in einem zweiten Schritt politisch verhandelt wird.

Luxuspensionen wurden real stark gekürzt

Eine hohe Pension von 2400 Euro im Jahr 2005 hat sich laut Berechnung der Kleinen Zeitung auf heuer rund 4100 Euro erhöht, allerdings bedeutet das ein Kaufkraft-Minus von 190 Euro pro Monat. Für Bezieher dieses Ruhegenusses gab es 2011 sogar einmal eine Nulllohnrunde und acht Mal weniger als den gesetzlich vorgesehenen Richtsatz. In den kommenden beiden Jahren dann erneut?

Bei sehr hohen Pensionen, die deutlich über den laut ASVG höchstmöglichen Bezug liegen, ergibt sich seit 2005 ein sehr starker Wertverlust von rund 640 Euro pro Monat. Das war politisch auch so gewollt, um sogenannte Luxuspensionen zu treffen. Wer 2005 eine Pension in der Höhe von 3700 Euro bezog, erhält nun etwas mehr als 6300 Euro. Nur neunmal erhielt diese Gruppe eine volle Abgeltung der Teuerung, interessanterweise aber ausgerechnet in den Krisenjahren 2023 bis 2025 mit Anpassungen zwischen 4,6 und 9,7 Prozent. Der Verlust an Kaufkraft ist dennoch erklecklich.